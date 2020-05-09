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二戰「歐洲勝利日」75週年演說　英女王「永不絕望」：替人民感到驕傲

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▲▼英國女王伊莉莎白二世發表「歐洲勝利日」演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國女王伊莉莎白二世發表「歐洲勝利日」演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼英國女王伊莉莎白二世發表「歐洲勝利日」演說。（圖／達志影像／美聯社）記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世為紀念第二次世界大戰歐洲勝利75週年，向全國人民發表電視演說。她在演說中表示，「永遠不要放棄、不要絕望，這就是勝利日要傳達的訊息。」而談到新冠肺炎對英國的影響，女王也說，英國依舊是當年勇敢士兵、海軍與空軍認同與欽佩的國家。

歐洲各國在每年5月8日都會盛大慶祝「歐洲勝利日」，而今年也是第二次世界大戰歐洲勝利75週年；不過由於新冠肺炎疫情的影響，各國都取消紀念活動，改為低調慶祝。英國女王伊莉莎白二世則在當地時間8日晚間9時，向該國人民發表電視演說，同時讚揚民眾在艱困的疫情之下，仍讓英國的街頭充滿愛。

女王在演說中表示，當年和妹妹、父親以及邱吉爾首相在白金漢宮陽台上，看著街道慶祝勝利的影像仍歷歷在目，「永遠不要放棄、不要絕望，這就是勝利日要傳達的訊息。」女王說，雖然無法如希望的那樣慶祝勝利日，但民眾在家門前、台階上記住了這一刻，「我們的街道不是空的，那裡填滿了我們對彼此的愛與關懷。」

女王也提到，「當我今天重新環顧我們的國家，看到我們願意付出來保護彼此、支持彼此，我能驕傲地說，這裡仍然是當年那些勇敢的士兵、海軍和空軍認同與欽佩的國家。」

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