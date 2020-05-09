加州州長：「美甲店」出現首起社區傳染！　不列入2階鬆綁行業　業者擬提告

▲紐森指加州社區傳播首例出現在一間美甲沙龍內。（圖／達志影像／美聯社，非當事圖）



記者張方瑀／綜合報導

加州是全國第一個實施禁足令的地方，8日起進入鬆綁限制的第二階段，先從小型零售商等低風險行業開始復工。不過當記者問及，為何「美甲業」被分在高危險類別時，加州州長紐森表示，「因為加州社區傳播首例出現在一間美甲沙龍內。」這也讓美甲業者抗議，認為這樣會大幅影響他們的業績。

紐森（Gavin Newsom）在7日的記者會上被問及，為何美髮、美甲業無法列入8日開始的第二階段鬆綁行業，而必須列入第三階段開放的「高風險」行業時，紐森立刻回應，「因為加州社區傳播首例出現在一間美甲沙龍內，我對此感到非常擔心。」

對此，美國專業美甲協會與加州專業美容聯會，正在準備向加州提起訴訟，因為紐森這番話嚴重打擊該行業，他們表示，為了獲得開業執照，不論是業主還是員工都經過嚴格的培訓，重點都放在衛生清潔。

▲加州州長紐森（Gavin Newsom）。（圖／達志影像／美聯社）



不過也有美甲業者表示，紐森此番話可能會影響到小型的個人美甲業，對大型連鎖沙龍的影響則比較小。美甲業者桑德斯（Michelle Saunders）向記者表示，他對紐森的發言感到非常驚訝，因為他們從來沒有得知這方面的消息，「我不知道該如何保護自己和客戶，我也需要個人防護用具。」

加州是全國第一個實施禁足令的地方，在疫情和緩後，預計分為四個階段復工，8日預計進入第二階段，允許容易保持社交距離、傳染風險較低的場所重新開放，如書店、小型零售商店、車行等。而美容、美髮、電影院、健身房等傳染風險較高的地方，責備列入第三階段開放，但目前無具體時間表。

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