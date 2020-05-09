疫情重挫紐約唐人街！僅「15%中餐館」繼續營業...他嘆：還有仇外心理

▲紐約是美國疫情的重災區。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

受新冠肺炎肆虐影響，美國紐約市唐人街的中餐館生意慘淡，如今只有約15%的餐廳還在繼續營業，業者哀嚎滿地。經營南華茶室的鄧偉（Wilson Tang）就指出，他們的營業額慘跌40%，而且感受到當地民眾的仇外心理，特別針對華裔，「這真的太難了。」

▲疫情重挫唐人街餐飲業。（圖／美聯社）

紐約州州長科莫3月20日宣佈封城，關閉非必要行業，唐人街的中餐館生意慘淡。據《華爾街日報》報導，在當地經營餐廳50年的彭凱賢（音譯，Hai Shian Peng）早在3月初，就關閉了經營的火鍋店。他感嘆稱，新冠肺炎疫情造成的情況前所未見，現在已經申請了政府津貼，每天也都會看疫情新聞，以瞭解停工情況，但他對封城3個月後能重開餐廳感到悲觀，「唐人街沒有希望和沒有將來。」

去年開始在唐人街開飲食店的余利茲（音譯，Liz Yee）表示，3月初不少員工因害怕疫情，沒有通知一聲就離職，她不得不自己經營，自己已經把畢生積蓄都投入餐廳，決定無論如何都要撐過此次難關。

▲唐人街過去是觀光勝地人潮擁擠。（圖／美聯社）

對於疫情的衝擊，南華冰室的老闆鄧偉（Wilson Tang）深有同感。他指出，3月《紐約時報》發表一篇關於新冠肺炎的報導，但卻使用了南華冰室的照片，讓人們誤以為他的餐廳與病毒有關，紛紛在臉書等社群媒體上予以指責，街上每個人都在談論，儘管相關報導已經沒了，但搜索「南華」和「新冠病毒」，仍然會他們的照片，「這傷害了我的生意。」

鄧偉直言，他感受到了民眾的仇外心裡，特別是對於華裔的恐懼，然而現在，正是中國人在害怕其他中國人，「這真的太難了」，因為他們很多廚師每年在美國工作10個月、在中國休假2個月，但他們現在不能回家了，消極情緒瀰漫開來。

作為社區領袖的鄧偉並沒有就此洩氣，他一直在使用#supportchinatown以消除人們的恐懼心理，「我們專注於需要做的事情。我仍然很樂觀，我不會停止我的生活，對於我們來說，這一切照舊。」