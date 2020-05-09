上班族報稅刷對卡省很大　5張「繳稅回饋神卡」CP值最高

▲各家銀行今年推出各式各樣的信用卡繳稅方案，讓民眾輕鬆繳稅賺回饋。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

每年5月申報所得稅，不少上班族想找出「繳稅神卡」，Money101點名這台新FlyGo卡、滙豐旅人無限／御璽卡、台新街口支付聯名卡、台灣Pay綁定台銀信用卡、台灣Pay綁定兆豐信用卡共5張信用卡，堪稱是今年繳稅回饋神卡。

根據財政部統計顯示，2019年民眾刷信用卡繳納所得稅占比已超過7成，意味著信用卡已成為繳稅的主要支付工具。Money101點名上班族今年繳稅回饋神卡，首先是「台新FlyGo卡」，最高2.25% 回饋，也就是繳稅達1萬元，5月10日前繳稅享200元，相當於2%回饋，加上0.25%全卡友繳稅回饋。

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台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，提供最長12期分期0利率，以及紅利點數兌換折抵最高100%稅額服務；若民眾習慣一次繳納，也可享最高0.35%現金回饋，回饋金額最高可達10萬元，要讓民眾輕鬆繳稅更享有感回饋。

黃天麟指出，這次提供刷卡一次繳納回饋方案，民眾只需透過網路、電話語音或使用台灣Pay行動支付刷台新信用卡繳納綜所稅或房屋稅，可享0.25%刷卡金回饋，最高可享1,000元回饋；如民眾使用頂級卡繳納則可享0.3%刷卡金回饋，最高回饋1萬元；若為該行財富管理客戶則享0.35%刷卡金回饋，最高回饋10萬元。

對於習慣盡早繳納稅款的民眾，也特別推出早鳥加碼優惠方案，5月10日前單筆刷卡繳稅滿1萬元可享全家購物金100元回饋，另於5月31日前刷台新FlyGo卡繳稅，再加碼贈送全家購物金100元，共計最高可拿200元回饋。

滙豐銀行的「旅人無限／御璽卡」，持卡人繳稅可享1%回饋，回饋上限皆為500元，無論稅額多寡，繳稅回饋率都一樣，不過這需要登錄活動頁面，才能領到這筆回饋；「台新街口支付聯名卡」則提供新戶，刷卡繳納稅款享1%街口幣回饋。

至於「台灣Pay綁定台銀、兆豐信用卡」，稅額越低、回饋越高，其中台銀與兆豐銀，不限稅額繳稅送100元；台銀信用卡客戶不限稅額分期再送100元，共計200元。