　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

上班族報稅刷對卡省很大　5張「繳稅回饋神卡」CP值最高

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲信用卡隱藏好康（示意圖／達志影像）

▲各家銀行今年推出各式各樣的信用卡繳稅方案，讓民眾輕鬆繳稅賺回饋。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

每年5月申報所得稅，不少上班族想找出「繳稅神卡」，Money101點名這台新FlyGo卡、滙豐旅人無限／御璽卡、台新街口支付聯名卡、台灣Pay綁定台銀信用卡、台灣Pay綁定兆豐信用卡共5張信用卡，堪稱是今年繳稅回饋神卡。

根據財政部統計顯示，2019年民眾刷信用卡繳納所得稅占比已超過7成，意味著信用卡已成為繳稅的主要支付工具。Money101點名上班族今年繳稅回饋神卡，首先是「台新FlyGo卡」，最高2.25% 回饋，也就是繳稅達1萬元，5月10日前繳稅享200元，相當於2%回饋，加上0.25%全卡友繳稅回饋。

請繼續往下閱讀...

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，提供最長12期分期0利率，以及紅利點數兌換折抵最高100%稅額服務；若民眾習慣一次繳納，也可享最高0.35%現金回饋，回饋金額最高可達10萬元，要讓民眾輕鬆繳稅更享有感回饋。

黃天麟指出，這次提供刷卡一次繳納回饋方案，民眾只需透過網路、電話語音或使用台灣Pay行動支付刷台新信用卡繳納綜所稅或房屋稅，可享0.25%刷卡金回饋，最高可享1,000元回饋；如民眾使用頂級卡繳納則可享0.3%刷卡金回饋，最高回饋1萬元；若為該行財富管理客戶則享0.35%刷卡金回饋，最高回饋10萬元。

對於習慣盡早繳納稅款的民眾，也特別推出早鳥加碼優惠方案，5月10日前單筆刷卡繳稅滿1萬元可享全家購物金100元回饋，另於5月31日前刷台新FlyGo卡繳稅，再加碼贈送全家購物金100元，共計最高可拿200元回饋。

滙豐銀行的「旅人無限／御璽卡」，持卡人繳稅可享1%回饋，回饋上限皆為500元，無論稅額多寡，繳稅回饋率都一樣，不過這需要登錄活動頁面，才能領到這筆回饋；「台新街口支付聯名卡」則提供新戶，刷卡繳納稅款享1%街口幣回饋。

至於「台灣Pay綁定台銀、兆豐信用卡」，稅額越低、回饋越高，其中台銀與兆豐銀，不限稅額繳稅送100元；台銀信用卡客戶不限稅額分期再送100元，共計200元。

ET快訊
她人工授精慘遭醫師「偷上」！42年後驗DNA...得知真相秒
13年前野柳「A062無名浮屍」是爸爸！兒在無主墓區崩潰痛哭
黃捷妹妹現身直播大爆料！網驚呼「長得超不像」：是肌肉型
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

上班族報稅刷對卡省很大　5張「繳稅回饋神卡」CP值最高

勞工紓困貸款10萬、工會投保者補助3萬別錯過！　政府紓困方案一次看懂

科技部「最具影響力專書」出爐！20本完整書單曝光　台灣學者研究腸病毒、B肝入選

4大公股金控4月賺80多億　兆豐、合庫、第一金前4月EPS 0.39～0.41元

中國市場強勁反彈！工業電腦龍頭「研華」4月營收續回溫　月增7.7%　

中信金、玉山金4月獲利彈升　台新金單月獲利轉虧為盈

貿協成立50週年　董座黃志芳植樹期許臺灣永續發展

雙A品牌廠4月營收受惠防疫需求　華碩年增13.7%、宏碁年增41.1%

「宅經濟」帶動出貨量！群聯4月營收年增逾16%　對Q2營收持保留態度

電電公會號召成立 「5G產業創新聯盟」　三大SIG催生5G應用國家隊

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

阿嬌和賴弘國婚姻不到2年離婚　認分居「雙方不能有怨言」

楊謹華露營「洗澡會lonely嗎？」　夏于喬傻眼：一定要老公跟妳洗？

氣炸鍋烘焙！DIY「檸檬磅蛋糕」　滋味酸酸甜甜、口感扎實超綿密

白汪遭綁繩勒脖！丟10M深河壩　暖心副園長「坐吊車救起」急送醫

又是道偽泰菜！泰國沒有椒麻雞 網紅怒噴...網笑：又上一課了XD

上班族報稅刷對卡省很大　5張「繳稅回饋神卡」CP值最高

勞工紓困貸款10萬、工會投保者補助3萬別錯過！　政府紓困方案一次看懂

科技部「最具影響力專書」出爐！20本完整書單曝光　台灣學者研究腸病毒、B肝入選

4大公股金控4月賺80多億　兆豐、合庫、第一金前4月EPS 0.39～0.41元

中國市場強勁反彈！工業電腦龍頭「研華」4月營收續回溫　月增7.7%　

中信金、玉山金4月獲利彈升　台新金單月獲利轉虧為盈

貿協成立50週年　董座黃志芳植樹期許臺灣永續發展

雙A品牌廠4月營收受惠防疫需求　華碩年增13.7%、宏碁年增41.1%

「宅經濟」帶動出貨量！群聯4月營收年增逾16%　對Q2營收持保留態度

電電公會號召成立 「5G產業創新聯盟」　三大SIG催生5G應用國家隊

新北紓困案衛福部澄清「未拒收」　母親節泡湯加班趕工！

金毛汪坐浴室乖等...落寞背影吸引媽注意　背後原因網驚：怎麼可能！

專家警告：冰河融化釋放「古微生物」　恐引發下一波全球疫情

私闖社區還挑釁！恐怖送貨員「出拳痛毆老人家」　女兒氣炸：在國外早被槍斃

你噴我洗！罷韓團體夜襲人行道噴水「666投票罷」　高市府半夜派員洗白

蔡阿嘎體驗分娩痛爆狂喊停！　二伯大笑「生小孩沒在等的」…大批媽媽共鳴湧入

鄰家女警台語宣導交安防疫　親切喜感引熱議

隔音好不是豪華車的專利　《消費者報告》評選靜肅性最佳平價車款

只要45元！三重超夯無名芋泥冰　綿密濃郁＋清甜糖水超消暑

甩開「不提Taiwan」...加拿大總理謝台慷慨捐口罩　外交部回應了！

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

財經熱門新聞

勞工紓困貸款10萬、工會投保者補助3萬別錯過！　政府紓困方案一次看懂

勞工紓困貸款10萬拿來還房貸、買股票？　勞部：鑽漏洞是少數

35萬人搶辦勞工紓困10萬元　近10萬人已成功申貸

謝金河：台灣錢淹腳目又有影了！

科技部「最具影響力專書」出爐！20本完整書單曝光

4大公股金控4月賺80多億　兆豐、合庫、第一金前4月EPS 0.4元上下

2020年為塑化業最谷底　拐點將至

第2波口罩販售逾680萬人登記　夏普感嘆成「百年家電廠最熱銷產品」

高解析度熱影像儀恐有隱私風險　業者：2招防範「內著輪廓」曝光解析度高熱影像儀恐有隱私風險　業者：2招防範「內著輪廓」曝光

中信金、玉山金4月獲利彈升　台新金單月獲利轉虧為盈

43歲才投資！女教授一招滾出千萬

只剩10萬人沒申請！　勞保局3萬元補貼已有102萬人領到

王品股東會2200元餐券出爐！「CP值高不高？」網友這樣說

別跟荷包過不去！買賣屋節稅4大招大公開

更多熱門

相關新聞

勞工紓困貸款10萬拿來還房貸、買股票？　勞部：鑽漏洞是少數

勞工紓困貸款10萬拿來還房貸、買股票？　勞部：鑽漏洞是少數

勞動部推出勞工10萬元紓困貸款方案以來，受到廣大勞工歡迎，短短6個工作天就吸引超過35萬人申辦，不過卻有人猜測質疑，這筆錢會被拿去買股票或是繳房貸，有濫用之嫌。對此，勞動部表示，相信鑽漏洞僅是少部分人的行為，大多數台灣人還是願意把資源留給真正需要的人。

35萬人搶辦勞工紓困10萬元　近10萬人已成功申貸

35萬人搶辦勞工紓困10萬元　近10萬人已成功申貸

費鴻泰傳授「網路報稅招式」

費鴻泰傳授「網路報稅招式」

別跟荷包過不去！買賣屋節稅4大招大公開

別跟荷包過不去！買賣屋節稅4大招大公開

28.8萬人搶辦勞工紓困貸款10萬元　8695人拿到、預計本周可突破萬人領到

28.8萬人搶辦勞工紓困貸款10萬元　8695人拿到、預計本周可突破萬人領到

關鍵字：

報稅繳稅信用卡神卡上班族回饋紅利銀行

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

第一道梅雨鋒面？雷雨彈變天時程出爐

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

賴弘國、阿嬌閃電離婚　前前妻「華航林依晨」說話了

賴弘國PO離婚文　阿嬌閨蜜反擊了

移工睡鐵軌「列車迎面來」輾斃14人

男友IG有2種照片　代表容易出軌

賓士男辦紓困　公所傻：你有困難

高雄地板被洗出「666投票罷」　新聞局回應了

騎士闖紅燈被逮　一查竟是死者

《黑澀會》第1代美眉轉大人！

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

獨／《角頭》男星排隊領紓困3萬

更多

最夯影音

更多
母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤
韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面