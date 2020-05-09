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少子化準備「失業」！六年級生怕「教授飯碗」消失　超前投資5年滾千萬

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我們想讓你知道…43歲才開始學投資，進入股海的5年間，便將300多萬本金滾出千萬資產，銘傳大學企管系教授江季芸笑著說，自己的方法一點都不複雜，就是堅守紀律，等待好公司到達設定價格時，掌握機會逢低佈局。並且將公司發放的股利精準再投資，就能享受錢滾錢、利滾利的複利效果。

不論在課前課後，江季芸總是活力十足且親切，自然地和學生打成一片。

圖文／鏡週刊

「同學來，老師講個笑話讓你們提振精神！」循著一陣爽朗又有感染力的笑聲，來到銘傳大學企管系的課堂，講台上的江季芸活力十足地授課，不時穿插充滿「江氏幽默」的笑話，讓氣氛很是熱絡；穿梭在校園間，幾個學生親暱地和她打招呼聊天，不難看出江季芸深受學生歡迎。

 

在銘傳企管系任教14年，能讓江季芸眼神發亮的除了學生，再來就是投資理財。「我奉巴菲特為師，希望在投資路上，時刻謹記他的精神、將其融入到DNA中，還幫自己取了個綽號『江菲特』。」而這位「江菲特」從2015年以300萬元本金進場投資，現在已滾出近千萬資產。

請繼續往下閱讀...

原本是書商、進而和江季芸成為朋友的鍾小姐說，「老師簡直是用『迫不及待』的方式在推廣投資，還直接列了書單給我。」她表示，過去短線操作，但獲利都沒有江老師的方式穩定，「我很感嘆，如果早一點知道如何正確地投資，或許已經財富自由了。老師都會鼓勵說，現在知道也不算太晚。」

事實上，江季芸也是二度入股海，才找到適合自己的投資方法。她的第一份工作是證券營業員，身處號子裡，每天看著紅漲綠跌的股價，追明牌、炒短線，賺賺賠賠。驚覺生活不能再如此下去，江季芸決定重返校園進修，從碩士一路攻讀到博士，進而成為大學老師。

懷抱著熱情投入老師這份「天職」，江季芸不論授課、與學生互動都十二萬分用心，快樂又享受地從事教職。不過，隨著少子化浪潮襲來，私校大學老師開始人人自危，再加上教授升等制度曠日耗時，這讓她體認到，該為「失業」生活做準備。江季芸想起曾經熟悉的股票市場，決心做好投資理財，因此埋首書海、研讀投資大師們的經典，5年前開始積極進入市場。

江季芸透露，由於對投資理財有些心得，籌劃出書中，內容主要是讓新手也能懂的觀念與方法。曾是她指導的碩士生吳先生指出，江老師很關心背著學貸讀書的學生，「之前就常聽老師說，想教大家簡單但能穩定獲利的投資方式，進而減輕生活負擔，預先為未來鋪路。」

因為累積財富有成，距離開校園的目標不遠，但江季芸說，反而因此更珍惜在校的日子。「我依然每天往學校跑，最大的熱情仍是教學。」受限於外在的環境與制度，讓江季芸被迫思考轉彎，不過，幸運的是，她在投資中找回了主導權。

江季芸投資小檔案
  • 年齡：六年級生
  • 現職：銘傳大學企管系助理教授
  • 學歷：國立台灣大學國際企業研究所博士
  • 經歷：證券營業員
  • 投資心法：著重企業價值，勤做功課找好公司、鎖定殖利率7%時買進，持有2～3年賺3成便獲利了結。


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