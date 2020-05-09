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勞工紓困貸款10萬、工會投保者補助3萬別錯過！　政府紓困方案一次看懂

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▲▼勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形。（圖／記者黃國霖攝）

▲勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形。（圖／記者黃國霖攝）

記者余弦妙、林淑慧、紀佳妘／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，行政院編列1兆500億元紓困計畫幫助國內產業度過難關。但這麼多紓困方案，到底自己是適合哪一種呢？因此，《ETtoday新聞雲》幫大家整理出QA，讓你一次看懂。

Q：一般上班族勞工是否就沒有紓困補貼？

請繼續往下閱讀...

A：有的，勞動部針對勞工族群，不管是在職中或是沒工作者，推出勞工紓困貸款10萬元方案，只要填寫「受疫情影響申請勞工紓困貸款聲明書」申貸。年滿20歲、本國籍勞工可向承貸金融機構申請。

此方案每人最高申貸10萬元、貸款期限3年、利率1.845％。第1年利息由勞動部補貼，免任何手續費。貸款前6個月為寬限期，勞工不用繳本金，第7個月到第12個月攤還本金，月繳約3260元；第13個月起按月攤還本金和利息，月繳約3413元。

另外，金管會也針對一般民眾推出個人貸款紓困措施，若是有需求者可向銀行提出信用卡帳單應付帳款緩繳3至6個月，以及個人貸款本金或利息可申請展延3至6個月，展延期間免收違約金及遲延利息，從今年2月起至實施7月底止

金管會最近也在研擬，將延長個人貸款紓困措施適用期間及對象，將房貸、車貸、消費性貸款及信用卡等金融商品的適用時間，從原本只到7月底，希望能夠展延至今年底，近期將與銀行公會協商，預計最快5月底前會決定。

Q：若是被公司減班休息（俗稱無薪假）的勞工該怎麼辦？

A：勞動部也針對被減班休息的勞工推出兩項紓困措施，一是充電再出發計畫，二為安心就業計畫，首先充電再出發計畫是為了協助勞工在無薪假期間還能學習其他專長，因此勞工只要確定被放無薪假，就可參加參加事業單位辦理、分署自辦或委辦的職業訓練課程，參訓期間，可依實際參訓時數補助訓練津貼，補助標準比照每小時基本工資158元發給。補助時數不得超過每月與受僱事業單位約定減少的工時數，且每月應達16小時以上，120小時以下，也就是說參訓勞工每月最高可領到1萬8960元的訓練津貼

另外，安心就業計畫則是遭放無薪假勞工可直接向工作所在地勞動力發展署分署申請，每人每月補貼投保薪資差額的一半，最高發給1萬1000元，最多發6個月。不過要注意，同時間不得領取「充電再出發訓練計畫」的訓練津貼或其他政府機關相同性質之補助或津貼。

▼政府推出多項紓困引發民眾搶辦。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼大同區公所看看辦理紓困狀況。（圖／記者黃國霖攝）

Q：打工族遭到減班休息也有紓困措施嗎？

A：是的，勞動部另外針對打工族也就是部分工時勞工或非典型勞工所推出安心即時上工計畫，勞工可到全國各公立就業服務機構登記，只要在申請登記當日前6個月內，具有勞工保險或就業保險年資合計滿2個月以上，且最近一次的月投保薪資在2萬3800元（含）以下者，經審核符合資格後，由各地政府機關安排面試並通知錄取上工。

每人每小時按基本工資158元核給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核給12,640元，每人最長以補助6個月為限。

Q：如果是自己創業擺地攤也有紓困補貼嗎？

A：有的，自營作業者補貼就是針對無一定雇主的勞工，像是自營的小型早餐店老闆、物流司機、夜市攤商等這類勞保投保在職業工會且投保薪資2萬4000元以下，以及107年個人綜合所得未達課稅標準者即可納入。政府補貼每人每月1萬元，共補貼3個月。

此紓困方案申請截止日期為5月22日，並一律由職業工會送件、申請。

▼勞工紓困貸款10萬元吸引大批民眾申請 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼合作金庫金控企業總部，合庫銀行營業部營業大廳 。（圖／記者湯興漢攝）

Q：除了勞工有紓困外，事業單位也受疫情衝擊，是否也有補貼可領？

A：有的，經濟部針對有稅籍登記、營業額衰退達50%的企業提供員工薪資及營運資金補貼，員工4、5、6月每人經常性薪資將可獲得4成、每月上限2萬元補貼，3個月共可領6萬元，發放一次性營運資金補貼，以正職員工數乘以1萬元計算

稅籍登記的營業項目：零售業、餐飲業、倉儲業、視聽歌唱業、洗衣業、婚紗業、攝影業、美髮及美容業、批發業等商業服務業。不過，這邊要提醒，申請補貼的前提為，不得實施減班休息(無薪假)、裁員、減薪、解散或歇業等。

另外，金管會也公布對小規模營業人提供50萬元以下、利率1%小額貸款，凡是有開立統一發票、受疫情影響營業額未達20萬元者，也可以適用該方案，但需自行提出舉證或提供410報表證明，該項方案可到各大銀行窗口申請。

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