母親節送媽媽禮物「增加健康保障最實際」！宏泰人壽建議：這4大保單必備

▲母親節該送什麼給媽媽才好呢？保險專家認為，可以趁現在檢視媽媽的保單。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

母親節將至，今年受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，國人健康意識提高。宏泰人壽建議，與其搶購禮品，不如幫媽媽檢視保單，確認基本保障是否足夠，包括醫療、防癌、失智險、失能險的完整規劃，在母親節為媽媽增添保障。

癌症已連續47年位居10大死因首位。根據衛福部統計，2018年十大死因，癌症死亡人數為4萬8784人，占所有死亡人數28.2%。宏泰人壽統計，所有保戶中，48%有加購癌症險，65%保戶年齡落在40至60歲，國人因罹癌比例偏高，普遍國人對癌症具備憂患意識，購買癌症保單防患於未然。

宏泰人壽直營業務部副總經理張秀娟表示，癌症保險理賠給付項目包含了罹患癌症後的住院、門診、手術及癌症相關的放射線及化學治療行為，以宏泰人壽「好健康防癌醫療終身健康保險」（FCD）為例，特色是癌症治療全面照護，涵蓋11項罹癌後的醫療相關保障，連癌症併發症都有保障，讓病人安心面對癌症治療。

在醫療險方面，由於舊保單保障不足，保戶可檢視保單內容，若選擇宏泰人壽「薰衣草醫療健康保險附約」（HSA），提供住院日額與限額實支實付的雙重醫療保障，實支實付可用收據副本理賠，補強醫療保障缺口，擁有更完整的保障。另外，利用終身防癌險主約搭配可保證續保到85歲的醫療險附約，用合理的預算擁有涵蓋多項實際支出醫療開銷項目，補足醫療開銷缺口。

▲宏泰人壽直營業務部副總經理張秀娟。（圖／宏泰人壽提供）

台灣目前已正式邁入高齡化社會，銀髮族人口突破14%。張秀娟建議，可考慮失智險，以宏泰人壽「樂齡寶終身健康保險」（DMA）為例，是針對失智症、嚴重巴金森氏症、骨折手術的保障型商品，不但保費低廉，還能減輕家屬照護的經濟與心理負擔。

若不幸罹患失智症或嚴重巴金森氏症，且診斷確定日在第二保單年度以後，即可一次性領取保險金，以因應於後續的醫藥及照護金需求，未來也免繳續期保險費，持續享有骨折手術的保障。該張保單適合中高齡媽媽，特別是子女忙碌或者家人不常在身邊的媽媽。

至於失能險，則可考慮宏泰人壽「扶佑一世失能照護終身健康保險」（DCE），張秀娟說，這張保單涵蓋範圍廣，除了每年給付保額乘以25%失能扶助金，且保證給付18年外，還提供身故保險金、祝壽保險金以及失能復健補償保險金（一次給付，保險金額乘以12%）；此商品也提供豁免保險費的保障，如致成第1至11級失能即可豁免未到期的保險費。