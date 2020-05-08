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科技部「最具影響力專書」出爐！20本完整書單曝光　台灣學者研究腸病毒、B肝入選

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▲科技部長陳良基。（圖／記者楊絡懸攝）

▲科技部長陳良基會前致詞。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

科技部今年首次舉辦「最具影響力研究專書」徵選，分成「人文及社會科學」、「工程技術」、「自然科學及永續」、「生命科學」等4領域，由188本研究專書選出20本。評選結果自5月4日起，連續4天依領域陸續公布，共召開4場記者會，由科技部長陳良基親自揭曉，並邀請多位獲選的專書作者共同與會，分享研究專書寫作心得與經驗交流。

科技部長陳良基表示，「2020最具影響力研究專書」構思1年多，希望建立一個可以凸顯學者創新發現、完整論述的平台；學者做研究，一開始看不出成果，但時間拉長後卻可能改變世界，長期而言，能在學界上發揮標竿功用，也能系統整合，影響台灣的未來走向。

請繼續往下閱讀...

陳良基說，面對台灣未來，人才需要跨領域知識，這系列專書的學者累積了10多年的研究與資料，例如自然科學，透過科學力量吸引年輕學子喜歡科學，並把科學作為未來志業；而生命科學也與每個生命息息相關，例如防疫期間勤洗手預防病毒，是「科學根據」，除了影響社會，也讓後輩學子有系統、有脈絡了解領域上的知識。

▲科技部「2020年最具影響力研究專書」人文及社會科學領域獲選7本專書。（圖／科技部提供）

▲科技部「2020年最具影響力研究專書」人文及社會科學領域獲選7本專書。（圖／科技部提供）

「人文及社會科學」領域，自2010至2019年於台灣出版的人文社會科學學術議題研究專書為範圍，共評選出7本研究專書，包含文學、哲學、歷史、藝術、社會及政治等不同研究領域，分別是《移動的桃花源：東亞世界中的山水畫》、《權力的毛細管作用：清代的思想、學術與心態》、《儒門內的莊子》、《西方共和主義思想史論》、《拚教養：全球化、親職焦慮與不平等童年》、《尋租中國：台商、廣東模式與全球資本主義》、《儒家後習俗責任倫理學的理念》。

「工程技術」領域，以近5年出版的中英文研究專書為範圍，共決議推薦6本，研究範疇包含材料科技、高熵合金科技、先進封裝技術、光學薄膜及鍍膜原理與技術、智慧製造、電力系統分析，分別是《ELEMENTS OF STRUCTURES AND DEFECTS OF CRYSTALLINE MATERIALS》（結晶材料的結構與缺陷精要）、《薄膜光學與鍍膜技術》、《3D IC AND RF SiPs, ADVANCED STACKING AND PLANAR SOLUTIONS FOR 5G MOBILITY》（三維晶片與射頻系統級封裝，用於5G移動的先進堆疊與平面解決方案）、《HIGH-ENTROPY ALLOYS: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS》（高熵合金：原理與應用）、《POWER SYSTEM ANALYSIS》（電力系統分析）、《工業3.5：台灣企業邁向智慧製造與數位決策的戰略》。

▲科技部「2020年最具影響力研究專書」工程技術領域獲選6本專書。（圖／科技部提供）

▲科技部「2020年最具影響力研究專書」工程技術領域獲選6本專書。（圖／科技部提供）

「自然科學及永續」領域，以2016至2019年出版的專書為範圍，評選標準主要包含「學術影響力」、「科學影響力」、「專業貢獻度」及「社會影響力」，由各學門彙集推薦，經邀集相關領域學者專家進行複審評選，決議推薦出《臺灣地質概論》、《臺灣區域海洋學》及《愛因斯坦冰箱》3本專書。

「生命科學」領域，則以2017至2019年國內學者寫作出版的專書為範圍，主要遴選重點包含「解決重大科學問題」、「具關鍵性技術突破之成果應用」、「具學理性關鍵貢獻」、「對於重大學術議題或公共政策具影響力」、「對環境生態永續發展具影響力」，最終推薦出4本研究專書，分別是《腸病毒71型的台灣經驗：從流行病學及臨床到基礎科學的新視野》、《Small Fiber Neuropathy and Related Syndromes: Pain and Neurodegeneration》（小纖維神經病變：疼痛與神經退化症候群）、《Hepatitis B Virus and Liver Disease》（B型肝炎病毒及其肝臟疾病）、《Medicinal Plants and Fungi: Recent Advances in Research and Development》（藥用植物和真菌——研究與開發的最新進展）。

▲科技部「2020年最具影響力研究專書」生命科學領域獲選4本專書。（圖／科技部提供）

▲科技部「2020年最具影響力研究專書」生命科學領域獲選4本專書。（圖／科技部提供）

 
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