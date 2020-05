科技部「最具影響力專書」出爐！20本完整書單曝光　台灣學者研究腸病毒、B肝入選

▲科技部長陳良基會前致詞。(圖/記者楊絡懸攝)

科技部今年首次舉辦「最具影響力研究專書」徵選,分成「人文及社會科學」、「工程技術」、「自然科學及永續」、「生命科學」等4領域,由188本研究專書選出20本。評選結果自5月4日起,連續4天依領域陸續公布,共召開4場記者會,由科技部長陳良基親自揭曉,並邀請多位獲選的專書作者共同與會,分享研究專書寫作心得與經驗交流。

科技部長陳良基表示,「2020最具影響力研究專書」構思1年多,希望建立一個可以凸顯學者創新發現、完整論述的平台;學者做研究,一開始看不出成果,但時間拉長後卻可能改變世界,長期而言,能在學界上發揮標竿功用,也能系統整合,影響台灣的未來走向。

陳良基說,面對台灣未來,人才需要跨領域知識,這系列專書的學者累積了10多年的研究與資料,例如自然科學,透過科學力量吸引年輕學子喜歡科學,並把科學作為未來志業;而生命科學也與每個生命息息相關,例如防疫期間勤洗手預防病毒,是「科學根據」,除了影響社會,也讓後輩學子有系統、有脈絡了解領域上的知識。

「人文及社會科學」領域,自2010至2019年於台灣出版的人文社會科學學術議題研究專書為範圍,共評選出7本研究專書,包含文學、哲學、歷史、藝術、社會及政治等不同研究領域,分別是《移動的桃花源:東亞世界中的山水畫》、《權力的毛細管作用:清代的思想、學術與心態》、《儒門內的莊子》、《西方共和主義思想史論》、《拚教養:全球化、親職焦慮與不平等童年》、《尋租中國:台商、廣東模式與全球資本主義》、《儒家後習俗責任倫理學的理念》。

「工程技術」領域,以近5年出版的中英文研究專書為範圍,共決議推薦6本,研究範疇包含材料科技、高熵合金科技、先進封裝技術、光學薄膜及鍍膜原理與技術、智慧製造、電力系統分析,分別是《ELEMENTS OF STRUCTURES AND DEFECTS OF CRYSTALLINE MATERIALS》(結晶材料的結構與缺陷精要)、《薄膜光學與鍍膜技術》、《3D IC AND RF SiPs, ADVANCED STACKING AND PLANAR SOLUTIONS FOR 5G MOBILITY》(三維晶片與射頻系統級封裝,用於5G移動的先進堆疊與平面解決方案)、《HIGH-ENTROPY ALLOYS: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS》(高熵合金:原理與應用)、《POWER SYSTEM ANALYSIS》(電力系統分析)、《工業3.5:台灣企業邁向智慧製造與數位決策的戰略》。

「自然科學及永續」領域,以2016至2019年出版的專書為範圍,評選標準主要包含「學術影響力」、「科學影響力」、「專業貢獻度」及「社會影響力」,由各學門彙集推薦,經邀集相關領域學者專家進行複審評選,決議推薦出《臺灣地質概論》、《臺灣區域海洋學》及《愛因斯坦冰箱》3本專書。

「生命科學」領域,則以2017至2019年國內學者寫作出版的專書為範圍,主要遴選重點包含「解決重大科學問題」、「具關鍵性技術突破之成果應用」、「具學理性關鍵貢獻」、「對於重大學術議題或公共政策具影響力」、「對環境生態永續發展具影響力」,最終推薦出4本研究專書,分別是《腸病毒71型的台灣經驗:從流行病學及臨床到基礎科學的新視野》、《Small Fiber Neuropathy and Related Syndromes: Pain and Neurodegeneration》(小纖維神經病變:疼痛與神經退化症候群)、《Hepatitis B Virus and Liver Disease》(B型肝炎病毒及其肝臟疾病)、《Medicinal Plants and Fungi: Recent Advances in Research and Development》(藥用植物和真菌——研究與開發的最新進展)。

