中國市場強勁反彈！工業電腦龍頭「研華」4月營收續回溫　月增7.7%　

▲研華科技物聯網園區。（圖／翻攝自Advantech YouTube）

記者楊絡懸／台北報導

全球工業電腦龍頭「研華科技」（2395）8日公布4月合併營收43.93億元，較去年同期營收減少2.65億元，衰退5.68%，不過月增7.75%；累計前4月合併營收為156.65億元，較2019年同期營收169.58億元，衰退7.62%。

研華表示，4月營收以各地來看，中國強勢反彈，台灣表現持平，但其他市場受到各國封鎖令影響，年對年出現衰退情況；以事業群而言，工業物聯網事業群（IIoT）較去年同期成長，但其餘事業部門多為衰退。

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以累計前4月營收來看，研華指出，台灣、韓國與東南亞市場成長相對突出；事業群表現則普遍衰退，其中，嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）與應用電腦事業群（ACG）以及工業物聯網事業群（IIoT）年營收下滑個位數，而物聯雲事業群（CIoT）與智能服務事群（SIoT）仍呈現雙位數營收下滑。

根據研華法說會，Q2因首季部分訂單遞延，且4月營收較3月回溫，預估季營收約落在135億元至141億元之間，維持2019年同期水準，季增20%；毛利率估37%至39%，營業利益率可望回升至16.5%至18.5%。但下半年狀況仍不明，研華保守看待，若營運表現較好，預期今年全年營收可望成長個位數百分比；反之，就會衰退個位數百分比。