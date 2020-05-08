中信金、玉山金4月獲利彈升　台新金單月獲利轉虧為盈

▲中信金累計前4月合併稅後盈餘153.41億元，較去年同期成長12%。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球市場，不過4月資本市場逐步回穩，有利金融資產評價損益表現，15家上市櫃金控公司陸續公布4月自結獲利，其中中信金控累計前4月稅後盈餘153.41億元，年成長12%，每股稅後盈餘（EPS）為0.79元。

中信金控公告2020年4月份自結盈餘，4月份單月稅前盈餘為37.43億元，稅後盈餘為31.81億元，累計前4月合併稅前盈餘179.81億元，合併稅後盈餘153.41億元，每股稅後盈餘為0.79元。

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中國信託金控表示，4月份各項核心業務維持穩健，且4月份投資市場回穩，金控整體獲利表現良好。中信金控前4月累計稅後盈餘較去年同期成長12%，旗下子公司中國信託商業銀行及 台灣人壽保險公司累計稅後盈餘則分別較去年同期成長5%及33%。

▲玉山金控累計今年前4月稅後盈餘為61.4億元，較去年同期衰退11%。（圖／資料照）

玉山金最新公布4月自結獲利，累計今年前4月稅後盈餘為61.4億元，較去年同期衰退11%，每股盈餘達0.53元。玉山金表示，面對總體經濟局勢變化，將持續精進跨境整合、數位轉型及風險管理，發展各項業務的同時保持優良資產品質。

玉山金旗下子公司玉山銀行4月稅後盈餘為13.54億元、累計前4月稅後盈餘為63.89億元，每股盈餘為0.71元，成為主要貢獻獲利的動能；玉山證券1至4月稅後盈餘1.72億元，每股盈餘0.43元；玉山創投前4月份累積稅後虧損1.86億元，每股虧損0.6元，隨著4月份股市回穩，子公司玉山創投投資部位評價虧損縮小。

▲台新金累計前4個月稅後盈餘42.1億元，累計每股稅後盈餘0.34元。（圖／資料照）

台新金也發布最新自結業績，其中4月單月稅後盈餘為16.5億元，累計前4個月稅後盈餘42.1億元，累計每股稅後盈餘0.34元。

台新金旗下台新銀行今年4月自結稅後盈餘11.11億元，較前月成長307%，主要是當月核心業務淨利息收入持續穩健，金融市場逐步回溫致投資收益較上月大幅成長。

至於台新證券今年4月自結稅後盈餘3.08億元，獲利成長主要是當月大盤指數回穩，營業證券評價回升投資收益增加所致，各項業務持續穩健發展，受疫情干擾影響逐漸縮小，經紀業務市占續創新高。