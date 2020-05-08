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4大公股金控4月賺80多億　兆豐、合庫、第一金前4月EPS 0.39～0.41元

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▲▼兆豐金,兆豐銀,。（圖／兆豐銀提供）

▲兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

4大公股金控今（8）日公布獲利，由於金融市場4月表現回升，公股金控在投資上多回春，整體4月稅後純益達到80.52億元，相較於3月份大幅虧損37.96億元，不僅由虧轉盈，整體獲利動能明顯恢復元氣。惟公股銀高層憂心，央行調降利率將逐步影響銀行利息收入，預期到5、6月衝擊最為明顯。

兆豐金重回公股金獲利優等生　4月大賺30多億元

請繼續往下閱讀...

兆豐金因為3月遭受全球股市大幅震盪，導致3月出現單月虧損15.65億元，讓兆豐金這個公股獲利優等生蒙上陰影；所幸4月金融資產評價回沖、挹注獲利，加上手續費收益趨穩，銀行獲利上衝，使得兆豐金控4月稅後純益達到34.37億元，累計前4月稅後純益53.66億元，每股稅後純益（EPS）0.39元。

兆豐銀一方面衝獲利，一方面還是要兼顧法遵，年初兆豐銀行紐約分行的獨立監督人退場，粗估一年可節省約新台幣12億費用；兆豐銀表示，為了加強法遵嚴謹度，辦理第三方獨立驗證並專案覆查交易監控與制裁名單掃描模型，確認已符合美國Part 504之規範。

4月中旬，兆豐銀行紐約分行已在董事會的授權下簽署2019年度該項符規聲明書。這代表兆豐銀行在洗錢防制改善計畫中邁向新的里程碑，達到洗錢防制的最高標準。

合庫金提存遠航呆帳　單月獲利略有下滑

合庫金4月稅後純益為11.23億元，較3月的12.92億元略有下滑，累計前4月稅後純益為52.28億元，EPS為0.39元。4月獲利下滑原因是提存遠航的放款呆帳，合庫表示，對遠航的放款22億元當中，有7、8億元是帳列信用部位，所以必須要提存呆帳，後續對遠航的貸款部分，則會處分擔保品慢慢回收。

合庫金旗下的合庫銀4月合併提存前盈餘為20.84億元，提存呆帳費用、承諾及保證責任準備9.56億元後，合併稅後純益為9.44億元，顯見合庫在遠航放款上已經大量提存呆帳。

▲▼合庫總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲合庫總行。（圖／記者吳靜君攝）

第一金4月獲利破20億元　谷底反彈

第一金表示，儘管持續受到新冠肺炎（COVID-19）影響，第一金控4月仍逆勢繳出獲利22.05億元的好成績，主要來自於金融市場回沖約24億元，讓第一金大稱獲利「大爆發」、「谷底反彈」，累計前4月稅後純益51.42億元，EPS達0.41元。

不過，美國聯準會（Fed）降息和台灣央行也降息，使得利息收入明顯減少約1.5億元；另外，投資人因為市場震盪，態度轉為保守，所以財富管理的手續費收入下滑　。此外，一銀針對太陽能相關曝險，大舉提存呆帳8.8億元，抵銷掉第一金的獲利。

▲▼華南銀行,華銀,華南金總部。（圖／記者吳靜君攝）

▲華南永昌證經人事異動斷尾後，華南金獲利逐步回穩當中。（圖／記者吳靜君攝）

華南金漸漸擺脫陰霾　獲利回穩中

華南金4月稅後純益12.87億元，累計前4月稅後純益-1.61億元，EPS-0.01元。主要是因為經常性利益大舉增加4億元，兌換利益就增加6億多元，部分是受到利息收入減少1.9億元抵銷，金融商品操作增加1.2億元、手續費收入也明顯增加了9000萬元。

至於外界所關心的華南永昌證4月也有小幅獲利1.35億元，主要是自營操作的挹注，而有關於發行權證造成的損失屬於一次性損失。

公股銀高層表示，由於3月央行降息以及房貸、消費性貸款的利率減碼優惠，利息減少的情況已經逐步在4月顯現；但是後續還有辦理紓困貸款，利息減少情形預期將在5月、6月達到高峰。

▼公股金4月獲利與累計獲利情形。（表／記者吳靜君、資料來源／公開資訊觀測站）

▲▼公股金,4月,獲利。（表／記者吳靜君、資料來源／公開資訊觀測站）

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公股金控獲利4月

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