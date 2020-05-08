貿協成立50週年　董座黃志芳植樹期許臺灣永續發展

▲貿協50周年董座黃志芳率領同仁一起植樹。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會今年2020年邁入50年，黃志芳表示，透過植樹活動實現「永續發展」精神，帶給臺灣下一代更乾淨美好的家園，種下臺灣的希望，種下臺灣的未來，種下貿協未來的50年。貿協表示，未來將加速數位轉型，迸發出更多的新芽嫩葉，持續茁壯長青，為所有廠商提供新時代挑戰下最需要的服務。

黃志芳說，貿協1970年創立時，載負著全國人民、政府以及民間企業的希望，帶領臺灣業者於國際間開疆闢土，伴隨及見證臺灣的經濟起飛及茁壯，走過半世紀，如今的貿協已是一顆枝葉繁茂的大樹。

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面對下一個50年，黃志芳說，貿協將發揚植樹的永續發展精神，把協助台灣業者的行動和養分擴散到世界各地，帶動台灣經貿發展腳步持續飛馳。

▼貿協50周年董座黃志芳率領同仁一起植樹。（圖／貿協提供）

今年新冠肺炎疫情影響經貿局勢，貿協指出，面對的是充滿挑戰與不確定的未來，為了做好服務國內企業界的工作，首先必須加強企業永續的憂患意識，才能在這個變革的時代洪流裡持續發展前行。未來需要發揮創意、勇於嘗試、勇於冒險，跨越半世紀，以更符合數位時代的組織與企業文化因應未來的挑戰。

貿協說，承接過去光榮的傳統及經驗之餘，必須加速企業轉型及數位化推動，未來將成立策略規劃小組，加速企業轉型，擔任臺灣企業界國外拓銷領航員，一起和廠商共同打拚、開創新局。

去(108)年經濟部國際貿易局與貿協共同主辦的「亞洲會展產業論壇（Asian MICE Forum，AMF）」曾攜手林務局共同進行造林計畫合作，當時以「永續造林，讓愛延續」號召復育造林，捐助造林經費認養新北市坪林、石碇區等4塊國有地 1.15公頃，新植1725棵樹，完成臺灣原生樹苗栽植撫育工作；今年再度響應造林計0.28公頃，落實企業社會責任(CSR)，讓永續發展精神發揚至臺灣每個角落。