電電公會號召成立 「5G產業創新聯盟」　三大SIG催生5G應用國家隊

▲左起為5G產業創新發展聯盟副會長張培仁、會長許介立。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

電電公會今（8）日舉行「5G產業創新發展聯盟成立大會」，聯盟會長、電電公會副理事長許介立表示，聯盟有成為台灣5G產業發展主要社群平台、推動建立台灣5G供應鏈發展、連結國際組織或企業合作窗口、建立示範場域帶動市場拓展四大目標，盼催生5G應用國家隊。

許介立表示，基於四大目標，「5G產業創新發展聯盟」的組織架構由三大SIG組成，包括開放網路架構、系統供應鏈、垂直應用，其中開放網路架構SIG由中華電信研究院院長林榮賜擔任業界召集人，工研院資通所新創漲周勝鄰擔任法人召集人，透過產業夥伴建立平台。

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許介立指出，5G是台灣資通訊產業發展到下個階段的重要關鍵，其中包含軟硬體、服務、系統建置等等，因此需要運用過去在硬體的優勢，透過「5G產業創新發展聯盟」的開放平台，協助台灣廠商發展5G應用，並催生組成國家隊。

許介立強調，疫情是5G發展的催化劑，因為疫情讓「遠距交流」成為顯學，人們對於頻寬、網路的需求大增，因此看好未來5G發展將因疫情而加速，包括基地台建設、硬體應用、服務開發等等，尤其是在自動駕駛、醫療、虛擬會議領域的應用將更快速。

電電公會理事長李詩欽表示，儘管疫情擴散至歐美地區，讓終端市場需求陷入緊縮，但危機就是轉機，希望台廠在今年5G資通訊產業的帶動之下，可以有一些新的發展，像是開放網路架構的伺服器產業、5G零組件材料的供應鏈發展、滿足用戶娛樂、遊戲服務的垂直應用解決方案等等。

電電公會指出，希望透過聯盟各SIG的推動，鏈結產、官、學、研等各界5G資源，集結產業盤點供需，推動開放架構產業鏈，並藉由談題交流，凝聚產業共識，適時提出產業發展政策建言，並與國際標準組織合作，建立開放架構與垂直應用解決方案測試場域，推動台灣成為5G產業供應鏈夥伴。

▲左起為5G產業創新發展聯盟副會長張培仁、會長許介立。（圖／記者姚惠茹攝）