「宅經濟」帶動出貨量！群聯4月營收年增逾16%　對Q2營收持保留態度

▲群聯認為，新冠肺炎（COVID-19）造成全球經濟趨緩，可能連帶影響未來月份或季度的營收。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊絡懸／台北報導

快閃記憶體控制晶片商「群聯電子」（8299）8日公布4月營運結果，合併營收為35.79億元，較2019年同期成長逾16%；累計至4月營收達164.46億元，年增33%。群聯表示，新冠肺炎（COVID-19）造成全球經濟趨緩，歐美停工且中國復工進度緩慢，無法填補缺口，可能連帶影響未來月份或季度的營收，因此公司對Q2營收持保留態度，仍盡力降低疫情對營運的影響。

與2019年同期比較，群聯4月控制晶片IC總營收成長超過45%，整體SSD控制晶片出貨量成長近45%，其中，PCIe SSD控制晶片總出貨量成長更超過210%，顯示高速儲存需求持續穩健上升。此外，群聯長期耕耘的高階工控及嵌入式儲存部分，因市場特性相對穩定，加上電子醫療設備及網路設備需求，整體工規控制晶片出貨量成長近2倍。

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群聯董事長潘健成表示，雖然全球經濟目前仍受到疫情肆虐而放緩，然而疫情也直接刺激了NB、網通設備、電競遊戲機、及雲端伺服器等「宅經濟」需求，一增一減使得快閃記憶體整體市況維持穩定水準。

▲群聯董事長潘健成。（圖／記者謝婷婷攝）

群聯認為，這波疫情的影響可分為「四個階段」分析：第一階段為3月中前，中國開始封城及停工，NAND儲存需求因為轉單效應，台灣廠商需求上升，市占提高。第二階段為3月中後，歐美開始封城及停工，中國開始逐漸復工，中國NAND儲存應用需求回升，填補部分因歐美封城或停工的影響。

第三階段為4月中後，世界受疫情影響的國家及區域維持封城、停工、或在家上班等狀況，帶動NB、電競、雲端伺服器等「宅經濟」需求維持緩步上升，加上疫情衍生的醫療設備儲存需求，減輕因整體消費市場及經濟放緩導致的儲存需求低迷情況；而Q2營收消長，端看疫情控制速度及全球復工情況，群聯持保留態度，不排除營收受疫情影響的可能。

第四階段則是待全球經濟逐步回復正軌，因疫情導致的延遲消費，有機會在疫情獲得控制及各國逐步復工等狀況後，發生短期急消費，帶動一波的儲存需求成長，整體NAND儲存需求也將在全球經濟活動恢復正常後，回到正常軌道。