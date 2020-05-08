勞工紓困貸款10萬拿來還房貸、買股票？　勞動部：相信鑽漏洞只有少部分

▲因應新冠肺炎衝擊，勞動部針對受疫情影響的勞工，推出勞工紓困貸款，每人最高可貸10萬元。（示意圖／記者黃國霖攝）

記者紀佳妘、吳靜君、余弦妙／台北報導

勞動部推出勞工10萬元紓困貸款方案以來，受到廣大勞工歡迎，短短6個工作天就吸引超過35萬人申辦，不過卻有人猜測質疑，這筆錢會被拿去買股票或是繳房貸，有濫用之嫌。對此，勞動部表示，相信鑽漏洞僅是少部分人的行為，大多數台灣人還是願意把資源留給真正需要的人。

因應疫情衝擊，針對受疫情影響的勞工，勞動部上周四推出勞工紓困貸款，每人最高可貸10萬元，貸款期限為3年，第1年利息由勞動部補貼，勞工免繳息，第2年起利率為1.845%（中華郵政二年期定期儲金機動利率+1%），原先預估可提供50萬個申貸名額，不過考量民眾申請踴躍，勞動部研議再增加40萬個名額。

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民營銀行表示，從開辦勞工紓困貸款以來，民眾皆相當踴躍，而在第一線處理時，最常遇到顧客詢問是否符合申請資格，因此前線同仁會進行簡易KYC（Know Your Customer），了解顧客如有無投保勞保、目前工作概況、名下貸款是否正常繳款等問題進行初步判斷，如有不符資格，也可於第一時間向顧客回覆。

不過，坊間也有雜音傳出，像是有銀行行員私下說，部分民眾搶辦勞工紓困10萬貸款，並非是受疫情影響有急用，而是想要拿這筆錢投資股票，或是還房貸、學貸，希望民眾能把資金留給「真正需要的人」。

類似這樣的質疑，也在網路流傳，甚至還分析買股領股利，都還划得來；但也有人認為，這樣的負面論點，只是「腦補」猜測貸款用處。其次，也沒有考慮到，貸款人就算拿錢買股票，並非穩賺不賠，還是有虧損的可能。再者，10萬元是貸款，是要償還的，並非像是其他的補助方案，拿錢不用還。

民營銀行也提及，在辦理紓困貸款時，以政府提供的簡易評分表來精進流程，協助有需要的民眾快速取得紓困資金；基本上，對於每一件案件，都會與顧客進行照會，確定這次借款用途，因此較少發生「借新還舊」的情形。

勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞也回應，這項紓困貸款推出的旨意，是在於希望給需要且不容易貸款的勞工來申請，且無須提出任何證明薪資收入減少多少就可申貸，為的就是希望「便民且快速」，從開跑至今大部分民眾的反饋也都是真的很方便也快速。

孫碧霞坦承，雖然外界有質疑被鑽漏洞的情況，但這也僅是少部分人的行為，就像口罩一開始短缺，但那時候也是有很多人響應「我OK，你先領」的活動，相信大多數台灣人還是會願意把資源留給真正需要的人。