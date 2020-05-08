第2波口罩販售逾680萬人登記　夏普感嘆成「百年家電廠最熱銷產品」

▲夏普口罩。（圖／夏普提供）

記者姚惠茹／綜合報導

鴻海（2317）轉投資的日本夏普（Sharp）投入生產防疫所需的口罩，結果不僅首批4萬盒口罩吸引超過470萬日本民眾搶購登記，現在第2批6萬盒口罩又吸引超過680萬人登記抽籤，更讓夏普心情複雜的在推特發文感嘆「口罩竟成為百年家電廠最熱銷的產品」。

根據日媒報導，日本夏普第2批口罩抽籤販售申請從5月3日到5日，但是因為第1批申請民眾過多，因此從原先計劃的5萬盒提升到6萬盒，但還是吸引680萬7310人來登記申請，中籤率甚至比第1批更低，等於平均約113人只有1人能買到口罩。

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口罩的搶購熱潮，也讓日本夏普在推特發文表示，夏普是擁有107年歷史的家電製造商，但對於史上最熱銷的產品可能是口罩這件事感到「心情複雜」。

日本夏普原本計畫在4月21日，透過旗下電子商務平台「SHARP COCORO LIFE」向日本民眾販賣口罩，每人限購一盒，內裝50片口罩售價為2980日圓（約840元台幣），並會向消費者收取660日圓（約185元台幣）的宅配費用，等於一片口罩約20元台幣左右，但仍是供不應求。

夏普決定第2波分為2批次的抽籤制，第1批準備4萬盒口罩，吸引超過470萬日本民眾搶購登記，中籤率不到1%，但已登記卻沒抽到的民眾，可以不用重新登記，直接參加下一回合的抽籤，如今第2批的6萬盒口罩，又吸引超過680萬人登記，也讓中籤率變得更低。