　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

第2波口罩販售逾680萬人登記　夏普感嘆成「百年家電廠最熱銷產品」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲夏普啟動日本口罩產線　初期日產15萬片拚月底出貨。（圖／夏普提供）

▲夏普口罩。（圖／夏普提供）

記者姚惠茹／綜合報導

鴻海（2317）轉投資的日本夏普（Sharp）投入生產防疫所需的口罩，結果不僅首批4萬盒口罩吸引超過470萬日本民眾搶購登記，現在第2批6萬盒口罩又吸引超過680萬人登記抽籤，更讓夏普心情複雜的在推特發文感嘆「口罩竟成為百年家電廠最熱銷的產品」。

根據日媒報導，日本夏普第2批口罩抽籤販售申請從5月3日到5日，但是因為第1批申請民眾過多，因此從原先計劃的5萬盒提升到6萬盒，但還是吸引680萬7310人來登記申請，中籤率甚至比第1批更低，等於平均約113人只有1人能買到口罩。

請繼續往下閱讀...

口罩的搶購熱潮，也讓日本夏普在推特發文表示，夏普是擁有107年歷史的家電製造商，但對於史上最熱銷的產品可能是口罩這件事感到「心情複雜」。

日本夏普原本計畫在4月21日，透過旗下電子商務平台「SHARP COCORO LIFE」向日本民眾販賣口罩，每人限購一盒，內裝50片口罩售價為2980日圓（約840元台幣），並會向消費者收取660日圓（約185元台幣）的宅配費用，等於一片口罩約20元台幣左右，但仍是供不應求。

夏普決定第2波分為2批次的抽籤制，第1批準備4萬盒口罩，吸引超過470萬日本民眾搶購登記，中籤率不到1%，但已登記卻沒抽到的民眾，可以不用重新登記，直接參加下一回合的抽籤，如今第2批的6萬盒口罩，又吸引超過680萬人登記，也讓中籤率變得更低。

ET快訊
阿嬌要求注意形象！　醫美客人爆賴弘國吐「婚後心聲」：很委屈
台中公車撞輾…婦「臟器外露」慘死！　肇事運將情緒崩潰：我想要
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

「宅經濟」帶動出貨量！群聯4月營收年增逾16%　對Q2營收持保留態度

電電公會號召成立 「5G產業創新聯盟」　三大SIG催生5G應用國家隊

聯發科4月營收雙衰退！月減9.98%、年減4.67%　仍站穩「200億元大關」

勞工紓困貸款10萬拿來還房貸、買股票？　勞動部：相信鑽漏洞只有少部分

澳洲央行預計2020年GDP萎縮6％！　澳幣兌美元匯率維持不變

裕隆出售南投土地建物給裕通企業　作為經銷據點！總交易金額4.8億元

第2波口罩販售逾680萬人登記　夏普感嘆成「百年家電廠最熱銷產品」

先探／愛普、崇越搭上高階製程列車

4月出口252億美元創近3年最低　財政部估Q2出口預估值將大幅下修

先探／股神巴菲特四顧茫茫無好股

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

「宅經濟」帶動出貨量！群聯4月營收年增逾16%　對Q2營收持保留態度

電電公會號召成立 「5G產業創新聯盟」　三大SIG催生5G應用國家隊

聯發科4月營收雙衰退！月減9.98%、年減4.67%　仍站穩「200億元大關」

勞工紓困貸款10萬拿來還房貸、買股票？　勞動部：相信鑽漏洞只有少部分

澳洲央行預計2020年GDP萎縮6％！　澳幣兌美元匯率維持不變

裕隆出售南投土地建物給裕通企業　作為經銷據點！總交易金額4.8億元

第2波口罩販售逾680萬人登記　夏普感嘆成「百年家電廠最熱銷產品」

先探／愛普、崇越搭上高階製程列車

4月出口252億美元創近3年最低　財政部估Q2出口預估值將大幅下修

先探／股神巴菲特四顧茫茫無好股

Daliart藝術廣場異想新樂園　向防疫英雄致敬

張國榮逝世「文華酒店變禁區」　林青霞曝傷心地：我總避開2樓長廊

中職／媒體大陣仗採訪　洪總：中職堅持開打是對的

不斷更新／桃猿率先突破米蘭達　3局樂天1比0兄弟

紓困被罵翻「陳時中道歉」　宅神氣炸：這根本是天災！

「宅經濟」帶動出貨量！群聯4月營收年增逾16%　對Q2營收持保留態度

門市面臨斷電　台中牛排館5/1起暫停營業2個月「讓我們放暑假」

中職／疫情下開球與有榮焉　口罩國家隊付出再多也甘願

不斷更新／郭阜林打下有觀眾第一分　3局統一2比0富邦

電電公會號召成立 「5G產業創新聯盟」　三大SIG催生5G應用國家隊

財經熱門新聞

女教授蹲圖書館挖好股　300萬5年滾千萬

只剩10萬人沒申請！　勞保局3萬元補貼已有102萬人領到

43歲才投資！女教授一招滾出千萬

油價將創八年來最大漲幅！加滿油箱要多花100元「加油要快！」

28.8萬人搶辦勞工紓困貸款10萬元　8695人拿到、預計本周可突破萬人領到

109年Q1有線電視訂戶493萬慘破新低

下周油價預估出爐！汽、柴油至少漲1.9元「加油要快！」

近23萬人搶辦勞工紓困貸款10萬元！　勞動部教你這樣申辦最快

高解析度熱影像儀恐有隱私風險　業者：2招防範「內著輪廓」曝光解析度高熱影像儀恐有隱私風險　業者：2招防範「內著輪廓」曝光

揭開央行金庫神秘面紗！　立委視察心得「像是好萊塢電影」

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

青年失業者也有3萬元可領　勞動部：就業滿3個月就可拿

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

勞工10萬元紓困貸款QA懶人包看過來　月繳多少一次算給你看！

更多熱門

相關新聞

9年生5寶　超級媽咪：再累都值得

9年生5寶　超級媽咪：再累都值得

彰化這家人最有愛！因為愛小孩，彰化伸港藥局陳弘志與妻子護理師陳佳怡，結婚9年來陸續生下3男2女共5個小孩，最大的國小3年級，最小的還在揹才9個月大，一家7口人居住在一起相當的快樂，當然要教導這群5寶乖巧懂事，陳佳怡有獨特的撇步。

貼口罩工廠照「裝老闆」　大發疫情財削2百萬

貼口罩工廠照「裝老闆」　大發疫情財削2百萬

散布謠言：口罩有感冒病毒　板橋男送辦最高罰300萬

散布謠言：口罩有感冒病毒　板橋男送辦最高罰300萬

獲利最低的一款iPhone！　Apple放棄高利潤搶攻中階市場

獲利最低的一款iPhone！　Apple放棄高利潤搶攻中階市場

4月出口轉正　陸：防疫物資供國際

4月出口轉正　陸：防疫物資供國際

關鍵字：

夏普口罩日本百年家電廠最熱銷產品

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面