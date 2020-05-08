廣越4月營收較去年下滑36.24%　目前產能滿載衝刺愛迪達、UA訂單

▲ 廣越總經理吳朝筆。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

羽絨衣代工廠廣越今（8）日公告4月份合併營收4.77億元，YOY下滑36.24%，主受產品組合影響，今年羽絨衣趨勢仍將重返厚重長大衣、致廣越淡旺季今年將較去年更趨明顯。廣越總經理吳朝筆表示，目前5、6、7月訂單滿檔，衝刺旺季出貨，主係受惠於Adidas訂單大增2成、Under Armour訂單大增5成。據了解，廣越大陸廠及越南各廠目前產能滿載。

法人表示，受到Covid-19疫情衝擊，廣越之美國戶外品牌客戶調整訂單交期延後，再加上美元對新台幣匯率相較於去年弱勢，綜合考量后今年業績下修10~15%左右。不過，中國大陸市場復原之情形優於預期，運動品牌客戶訂單相對之下較未受疫情影響，最大客戶Adidas今年訂單仍然成長可達20%。

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目前廣越無論中國大陸或越南之原物料供應皆無短缺情形、若Covid-19疫情6~7月有趨緩穩定之情況、美國戶外品牌客戶若有急單回補或交期恢復，廣越產能將完全配合趕工，屆時營收下滑之數字或可有回補之機會。

另外，廣越109年第一季合併營收18.46億，較去年同期減少4.70億（減幅20.29%）、營業毛利1.25億較去年同期減少0.96億（43.31%）、營業淨損1.44億較去年同期增加0.84億。

稅前淨損0.87億、較去年同期增加0.43億；稅後淨損0.62億、較去年同期增加0.20億；淨損歸屬於本公司業主4447萬，較去年同期增加81.5萬元；基本及稀釋每股盈餘均為-0.53元，較去年同期-0.52元減少0.01元（1.33%）。