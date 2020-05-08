4月出口252億美元創近3年最低　財政部估Q2出口預估值將大幅下修

▲雖然各國疫情逐步和緩，但未有有效疫苗前，台灣出口充滿不確定性。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（8）日公布4月進出口情況，根據統計4月出口金額為252.4億美元，不僅較年減1.3%，也創2017年5月以來、近三年以來最低水準。展望未來，財政部表示，雖然各國疫情已逐步趨緩，油價也逐步止跌，但是未有有效的疫苗之前，出口向下拉動的力量還是很大，所以不論是5月，甚至是第二季都難樂觀。

根據財政部統計，4月出口252.4億美元，較3月減10.7%，較去年同期減1.3%，排除春節因素創2017年5月以來近三年的最低水準；累計今年前4月出口1039.2億美元，較去年同期增2.4%。4月進口229.7億美元，較3月減9.9%，較去年同期增0.5%；累計今年前4月進口921.4億美元，較去年同期增2.7%。4月出超22.7億美元，較去年同期減 4.4億美元；累計1至4月出超117.9 億美元，較上年同期增0.4億美元。

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財政部表示，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，各國相繼實施封鎖管制措施，影響實質經濟活動加上原油為首的原物料低度震盪，使得我國的傳產貨品外銷普遍萎縮。其中礦產品因為油價重挫，即部分煉油設備歲修，年減達到63%紡織品因為海外消費市場導致但訂單減縮，運動賽事取消或延後，所以大幅下滑，化學品、基本金屬即製品減幅也在兩成左右。

對於未來以及5月份的出口展望，財政部表示，目前各國的疫情雖然受到影響，油價也有逐步受到控制，加上一些防疫熱潮或宅經濟新產生的新興商機，也會有帶動的力量，但是因為現在新冠肺炎疫情尚未有有效的疫苗，經濟及景氣還是充滿不確定性，向下拉動的力量還是比較大，加上去年5月的低基期因素已經影響逐步消失，所以5月的預期會-4%到-6%之間。

就電子大廠像是台積電的法說來看，雖然第一季表現還不錯，但是疫情影響會逐步在第2季甚至到下半年顯現。整體而言，目前主計總處預估原本今年上半年的出口年增率為2.5%，主計總處將在5月中重新修正預估值，財政部預期將會大幅下修。