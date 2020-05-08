35萬人搶辦勞工紓困10萬元　近10萬人已成功申貸

▲勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠肺炎疫情衝擊就業市場，勞動部公告的勞工紓困貸款方案，有別以往的勞工貸款需綁申請者勞保資格，這回只需要有投勞保或提出工作證明即可申請。勞動部指出，自開辦以來累計件數有35萬3795件，目前銀行確定申貸成功的有9萬8181件，累計到今天共1萬7850人領到。

另外，近期有傳出部分民眾搶辦勞工紓困10萬元貸款，根本就不是有急需，而是貪圖政府有補貼利息而去申貸出來另作他用，也引發外界質疑政府這樣的政策是否能真正幫助到需要勞工？

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對此，勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞回應，這項紓困貸款一開始的推出的旨意是在於希望給需要且不容易貸款的勞工來申請，且無須提出任何證明薪資收入減少多少就可申貸，為的就是希望「便民且快速」，從開跑至今大部分民眾的反饋也都是真的很方便也快速。

孫碧霞坦承，雖然外界有質疑被鑽漏洞的情況，但這也僅是少部分人的行為，就像口罩一開始短缺，但那時候也是有很多人響應「我OK，你先領」的活動，相信大多數台灣人還是會願意把資源留給真正需要的人。

勞動部指出，只要是年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

勞動部表示，有意願申請的勞工，可從承貸銀行中選擇平日有往來的銀行申請辦理，較為便捷。申請人向銀行臨櫃(或線上)申請時，備妥身份證件，填具銀行申請書、聲明書，參加勞工保險的勞工，不須再檢附工作證明文件；未參加勞工保險的勞工，可檢附相關工作事實資料，如工作收入證明等。