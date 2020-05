白俄羅斯8月舉行總統大選　「歐洲最後的獨裁者」爭取六度連任

▲白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

白俄羅斯國會在8日宣布,2020年的總統大選將於8月9日舉行,現任總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)也將競選爭取連任,如果順利,這將是他的第6任任期。雖然因為實施鐵腕統治,時常引起國際間的批評,但這次仍被認為有相當高的機會可以連任。

盧卡申科於1994年7月第一次當選總統,隨後於2001年9月連任成功,礙於法律規定,第二次的連任本應是最後一任的任期,但白俄羅斯在2004年廢除了總統不得連任三次的法律規定,讓他順利分別在2006年、2010年、2015年的大選中連任成功。

Three months to go: #Belarus presidential election to take place on August, 9 https://t.co/qjVPFHaqEB