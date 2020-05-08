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白俄羅斯8月舉行總統大選　「歐洲最後的獨裁者」爭取六度連任

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▲▼白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

白俄羅斯國會在8日宣布，2020年的總統大選將於8月9日舉行，現任總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）也將競選爭取連任，如果順利，這將是他的第6任任期。雖然因為實施鐵腕統治，時常引起國際間的批評，但這次仍被認為有相當高的機會可以連任。

盧卡申科於1994年7月第一次當選總統，隨後於2001年9月連任成功，礙於法律規定，第二次的連任本應是最後一任的任期，但白俄羅斯在2004年廢除了總統不得連任三次的法律規定，讓他順利分別在2006年、2010年、2015年的大選中連任成功。

除了總統一職外，盧卡申科自2000年起也兼任俄白聯盟國務委員會主席職務，任期內在白俄羅斯執行鐵腕統治，拒絕接受西方式民主，壓制言論、新聞和宗教自由，鎮壓反對派，時常被國內的反對派批評領導手段過於專制，歐洲多個國家也常藉此詬病，更冠以「歐洲最後的獨裁者」的稱號。

根據《路透社》報導，盧卡申科在2015年的大選中，以高達83.5％的得票率高票當選總統，遙遙領先第二高票候選人科羅特克維奇（Tatiana Korotkevich）的4.4％，外界普遍認為這次連任的機會相當高。

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