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王品股東會2200元餐券出爐！「CP值高不高？」網友這樣說

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▲王品集團今年股東會紀念品出爐，將大手筆發出價值2200元的餐飲禮券。（圖／王品提供）

▲王品集團今年股東會紀念品出爐，將大手筆發出價值2200元的餐飲禮券。（圖／王品提供）

記者林淑慧／台北報導

餐飲連鎖龍頭王品集團今年股東會紀念品大方祭出2200元餐飲禮券，餐券內容正式曝光，包括The Wang牛排、西堤、夏慕尼、藝奇等品牌均在列，分別有100元至350元不等的抵用金額，也掀起一波網友討論熱潮。

王品集團股東會將於6月5日舉行，目前股東數約2.2萬人次，今年股東會紀念品大手筆發出價值2200元的餐飲禮券，優於前二年500元水準；王品表示，希望能讓品牌雨露均霑，因此大方發出2200元餐飲禮券，預估公司將發出超過4800萬元禮券以饗小股東。

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▲王品集團旗下17個品牌美食外送餐點，力求在疫情中突圍。（圖／記者湯興漢攝）

▲王品集團旗下17個品牌美食外送餐點，力求在疫情中突圍。（圖／記者湯興漢攝）

臉書社團「股東會紀念品發放服務」今天曝光王品股東會紀念品餐飲的內容，包括旗下高價品牌The Wang牛排，發出350元抵用券，西式品牌如西堤、夏慕尼王品牛排等，分別有150元及200元抵用額度；日式品牌藝奇、原燒、聚北海道昆布鍋、陶板屋等分別有100元及150元抵用券；此次也納入中式品牌丰禾日麗、享鴨等，各有100元折抵額度。

對於王品發放餐飲禮券，希望讓多品牌「雨露均霑」，網友紛紛留言表示，對於最常吃的12鍋沒被納入感到有些失望，也有網友說常去的品牌只有西堤跟陶板屋，其他品牌較不會想去。

依據財報，王品集團2019年度稅後淨利為新台幣3.55億元，年增2.9%，每股稅後盈餘(EPS)為4.77元，年增6%，董事會決議延續近年高股利政策，每股配發現金股利4.5元，高於去年的股利4.39元，配息率為94.34%。王品表示，儘管疫情走勢尚未明朗，董事會仍決定將獲利近百分百的分配給股東，共享營運成果。

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