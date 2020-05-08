關心新冠疫苗進度　陳其邁、陳時中親赴國光生技台中廠參訪

▲國光生技台中疫苗廠。（圖／記者徐斌慎攝）

記者姚惠茹／台北報導

行政院副院長陳其邁今（8）日領軍科技防疫團隊成員，親赴國光生技（4142）台中疫苗廠聽取新冠肺炎候選疫苗試驗有效的結果簡報，針對相關法規及生產規劃，討論政府將可提供協助部分，盼望疫苗早日上市供國人施打。

陳其邁今日率領的科技防疫團隊成員，包括政委吳政忠、衛福部長陳時中、台大副校長張上淳、國衛院長梁賡義、食藥署長吳秀梅、疫苗組召集人蘇益仁、台大教授陳培哲等。

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由國光生技董事長詹啟賢說明新冠疫苗進度、相關法規及生產規劃 。基於防疫需求，期待台灣新冠疫苗能及早上市供國人施打。

董事長詹啟賢表示，國光生技為政府防疫夥伴，過往在H1N1疫情爆發時也曾緊急供應上千萬劑疫苗保護國人。

詹啟賢指出，新冠肺炎疫情爆發至今，國光自主研發新冠候選疫苗已獲具體進展，但國光深知疫苗從開發到生產具有風險，一定要有備案，因此啟動國際合作，基於台美防疫合作友好，已和美國NIH簽約，由NIH提供生物原料，做為開發新冠候選疫苗標的，更進一步確保新冠疫苗開發的成功率。

此外，詹啟賢強調，國光生技與國衛院已簽約合作開發新冠疫苗，積極參與國衛院次單位疫苗與DNA疫苗合作案，希望加速疫苗研發進度，以期早日實現全民防疫、台灣優先的承諾，並將在明年提供防疫所需疫苗。