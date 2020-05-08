澳洲政府質疑「美使館洩機密帶風向」指控武漢實驗室！前外長：干涉政治

▲澳洲政府與情報圈懷疑美國大使館洩漏文件，擴大針對武漢實驗室的指控。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Embassy Canberra）

文／中央社雪梨7日綜合外電報導

美國不斷把2019冠狀病毒疾病連向武漢實驗室。澳洲媒體揭露，澳洲政府與情報圈懷疑美國使館洩漏文件，擴大針對武漢實驗室的指控，有前官員說，若屬實，美國形同干預澳洲政治。

《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）與《世紀報》（The Age）揭露，澳洲政府及情報單位內部愈來愈懷疑美國駐坎培拉大使館洩漏一份西方政府文件，內容是將2019冠狀病毒疾病（COVID-19）指向中國科學院武漢病毒研究所。

消息來源說，澳洲新聞集團（News Corp Australia）旗下媒體於5月2日報導這份文件，但文件內容全無情資引述，而是從新聞報導等可公開取得的材料構成。澳洲新聞集團母公司是出身澳洲的美籍媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）創辦的「新聞集團」（News Corp）。

澳洲政府則仍維持先前看法，即病毒最有可能是從武漢一處野生動物活禽市場出現。曾在澳洲勞工黨執政時期分別擔任外交部長的伊凡斯（Gareth Evans）與卡爾（Bob Carr）均表示，從這件事可以看出保持澳洲情資獨立、不受美國影響的重要性。

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）近日與英國首相強生（Boris Johnson）討論推動就疫情源頭展開獨立調查。（圖／路透）

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）近日與英國首相強生（Boris Johnson）討論推動就疫情源頭展開獨立調查，鎖定世界衛生大會（WHA）有兩項機制可帶領調查；澳洲也將依歐盟動議，聚焦中國於疫情初期的處理與全球公衛相關回應。

現為「國際危機組織」（ICG）榮譽主席的伊凡斯說，「無視各種情報評估，硬扯武漢實驗室，只不過是再次讓美國的國際信譽掃地；對我們而言，最重要的是別進一步捲入（美國總統）川普的政治宣傳。」

▲澳洲前外交部長卡爾（Bob Carr）認為，應就美國大使館洩漏文件一事展開全面調查。（圖／達志影像／美聯社）

卡爾則認為，應就美國大使館洩漏文件一事展開全面調查，「看樣子美國大使館給了一份綜合調製的文件給澳洲媒體，擴大2019冠狀病毒疾病源自武漢實驗室此一沒有根據的說法」。

他說，「澳洲媒體發表的文件被《福斯新聞》（Fox News）加以報導，並被美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）用來提出薄弱的指控，這指控比（美國當年發動）伊拉克戰爭（宣稱在當地找到）大規模毀滅性武器（的說法）還薄弱。若真是如此，這就是美國大使館赤裸裸干預澳洲政治。」

卡爾還表示，只要想像一下，如果換作是中國大使館企圖這麼做，各界反應早就天翻地覆了。

對於澳洲情報單位的質疑，美國大使館拒絕評論。

位於雪梨的智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）執行董事弗里洛夫（Michael Fullilove）認為，這整件事剛好印證為何一個獨立公正的調查，對中國、澳洲及所有國家都是好事。弗里洛夫說，「所有各種陰謀論都交由適當檢視。這也可讓華府與北京之間相互歸責的罵戰降溫，讓議題按部就班，而非唇槍舌劍。」

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