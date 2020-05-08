疫情守住獲利「下半年變數仍多」！光寶集團陳廣中：今年力拚達成年成長目標

▲光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中（左）與澎湖縣環保局局長陳高樑合影。（圖／光寶科技提供）

記者楊絡懸／台北報導

光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中8日出席活動時表示，全球今年受新冠肺炎（COVID-19）疫情因素，雖然上半年力守獲利，但下半年變數仍多，預計要等到8月或9月，訂單才會逐漸明朗，不過光寶今年應能守住營運目標，包括全年毛利率、營業利益率、稅後純益率等目標都會比去年較成長。

陳廣中表示，疫情影響商業活動，導致全球經濟動力趨緩，即使如此，仍可以從中得到一些新訂單，生意在一來一往下，總訂單量沒有跑掉；不過，做出去的產品，不見得到通路端就能賣掉，現在做的產品可以慢慢在市場上消化，但6月後卻「看不清需求」，更不確定出貨銷售將是如何，成為了最大變數。

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「預計今年8月、9月才會看得比較清楚。」陳廣中說，光寶未給過全年財測，但內部仍有設定營運目標；現在守住了上半年的營運與獲利，下半年則仍有變數。不過他也認為，疫情影響生意，但「目標總數」應沒有跑掉，全年毛利率、營業利益率、稅後純益率也可望較去年成長。

光寶科技（2301）舉行海洋廢棄物保麗龍現場減容貨櫃捐贈暨啟航儀式，將全球首創可現場就地處理、大幅縮減海廢保麗龍運輸容積達90%的貨櫃，分別捐贈澎湖與金門縣政府，預估每年可處理海廢保麗龍達50噸以上。

對於此次活動，陳廣中表示，海洋廢棄物汙染已成為全球僅次於氣候變遷的第二大災難，光寶響應聯合國永續發展目標（SDGs）倡議減少海洋汙染，自2018年啟動「SEA HOPE看見海洋的希望」計畫，發動內外部志工及利害關係人等全台灣海岸進行多次淨灘活動、倡議減塑及保麗龍循環再利用等活動，傳遞海洋保護重要性。