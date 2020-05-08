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疾管署FB聊天機器人今登場　背後除了臉書還有這家台灣新創

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▲▼聊天機器人。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲疾管署攜手FB、台灣新創GoSky一同推出COVID-19聊天機器人。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣衛生福利部疾病管制署今（8）日在記者會中宣布推出Messenger聊天機器人，不過這次的聊天機器人服務，背後除了Facebook（臉書）的平台支援外，台灣新創團隊構思網路科技GoSky也一起協助開發。

這次推出的聊天機器人服務將會提供民眾新冠肺炎（COVID-19）的相關資訊，例如「查看國內外疫情」、「預防COVID-19」、「口罩哪裡買」、「假消息澄清區」，以及「撥打1922」。除了提供最新資訊，聊天機器人也將被運用在疾病管制署於Facebook 上的直播，以提供大眾COVID-19相關的內容。

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▼GoSky團隊。（圖／GoSky提供）

▲▼GoSky團隊。（圖／GoSky提供）

據了解，這次的合作GoSky是自願提供支援，他們提供了功能目錄、內容、國外疫情的整合規劃；舉例來說，在聊天機器人的主選單中用戶即可看到一系列選項，並可以從中選擇想知道的資訊。換句話說，就是整套聊天機器人的技術支援建構。

構思網路科技共同創辦人暨執行長張聿瑋表示，這次GoSky會自願提供技術支援，是因為GoSky本身的企業文化就是希望能將AI擴及到各個產業當中；AI科技往往會讓人覺得冷冰冰、不容易使用，但事實上很多產業都需要AI的協助。

張聿瑋進一步指出，這次GoSky提供了資料串接、整合國內疫情資訊，以及一些國外的數據；且這次疫情指揮中心選定Messenger作為與民眾溝通的平台相當合適，因為Facebook除了是許多台灣人經常使用的平台外，也是大部分時常往國外跑的台灣人常用的工具，這些族群有了解海外疫情資訊的需求。

此外，這次的聊天機器人服務當中也包含了假新聞的查詢功能，透過這項串接技術可以讓民眾更快了解什麼訊息是假訊息；張聿瑋表示，大家都知道指揮中心很忙，很多假訊息不見得能夠一一解釋，這樣的結合就可以節省指揮中心一些時間。

另一方面，在這次的疫情當中，GoSky希望能夠提供更多台灣中小企業協助，因此提供了在疫情中的聊天機器人免費技術支援，若是有需求的企業可至GoSky官網了解。

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