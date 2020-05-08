有錢度日卯起來搶紓困！美41間企業滿手現金仍向政府申貸

▲美國政府推出PPP計畫，旨在支援中小企業。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

許多美國企業近期陸續向政府申請貸款以度過新冠肺炎疫情時期的經濟危機，這筆貸款主要是用於協助企業能發放員工薪水及繳納租金，不過據《路透》報導，其中有41家獲得貸款的上市企業其實手頭仍有大量現金。

報導指出，以這41家企業2019年個別的月均營業費用來看，即便其營收歸零也足夠支應2個月或更長時間的基本開銷。其中30家企業擁有足以應付3個月以上開支的現金，有6家企業手上的現金甚至可撐到12月。而這41家企業中，有17家企業的市值至少達1億美元。

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因應疫情危機，美國國會上月通過《新冠病毒援助、救濟和經濟安全（CARES）》法案，其中包括了薪酬保障計畫（Paycheck Protection Program, PPP），旨在為中小企業及自僱員等提供紓困貸款，以用於支付員工薪資、保險等支出。但該計畫卻備受批評，如那些收到貸款的上市公司本有能力在其他地方籌集資金，且借款人向政府宣稱的財務需求也並未受到審查。

據《路透》報導，上述的41家企業可透過PPP計畫向政府取得1.04億美元的政府援助，但許多資金較少、急需現金支持的小型企業申貸卻遭拒。

▲新冠肺炎重創美國經濟。（圖／路透社）

為申請貸款，企業高管需證明其「當前的經濟不確定性使該筆貸款將成為支持其營運的必要資金」。但那41家接受貸款的企業卻表示他們對自己的財務狀況表示樂觀，其中至少有5家企業稱自己財務穩健或預計將因疫情而有更多收入。

生物科技公司Athersys就是其中之一，該公司透過PPP計畫取得了130萬美元的貸款，不過該公司卻在4月15日提交的證券文件中表示，「新型病毒大流行並未對我們的業務產生重大不利影響」。其他對前景表示樂觀卻同樣接受貸款的企要包括醫療設備製造商Repro Med Systems、電子供應商Micropac Industries。

不過，企業到底需不需要紓困貸款其實很難證明。會計公司EisnerAmper常務董事溫克（Alan Wink）表示，政府對PPP的定義寬鬆，如關鍵詞「當前經濟不確定性」及「必需」（necessary）都有不同解讀空間。

Athersys向《路透》回應指出，由於前景的不確定性及即將進行的昂貴臨床試驗，該公司完全符合PPP計畫所認定的申貸要求。不過該公司也指出，在財政部4月下旬表示許多上市公司不太符合認證標準，該公司已退還了這筆貸款。報導中確定的41家企業中，有12家表示已經或已計畫將退還貸款，也有一些企業表示，在收到貸款前已取取消申請。