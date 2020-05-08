印度封鎖鐵路工人步行700萬km回鄉　16人累倒「睡鐵軌」慘遭火車輾斃

▲印度16名工人因睡鐵軌，在凌晨被貨運列車撞死，現場已圍起封鎖線。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

印度自3月25日開始為防止新冠疫情持續蔓延，下令封鎖全國，同時暫停火車運行。然而有一群工人為了在封鎖期間返鄉，只好相約步行700公里返回老家馬德雅省，沒想到一群人半夜因為走到累了就躺在鐵軌上休息，卻在凌晨被貨運列車輾過，有16人當場死亡，並有多人受傷送醫。

根據NDTV報導，這群工人約有20多人，他們都來自馬德雅省的一個村落，由於政府日前強制關閉鐵路運行，導致他們無法搭乘大眾交通工具返鄉，只好異想天開地沿著鐵路走會家，總長約有700公里。然而這群工人以為政府下令停止火車運行之後，鐵路就不會有火車經過，因此一群人8日凌晨在經過馬哈拉施特拉（Maharashtra）卡瑪德（Karmad）時，因為走到累了，便就地躺在鐵軌上睡覺。

一輛貨運列車8日凌晨5時經過時，因煞車不及加上視線昏暗，就這樣撞上躺在鐵軌上的工人們，有16人當場被撞死，並有多人送醫治療。馬德雅省省長喬汗（Shivraj Singh Chouhan）表示，將提供罹難者家屬每日50萬盧比（約新台幣19萬7300元）。

事故消息傳出後，印度總理莫迪（Narendra Modi）也說，這起命案讓人感到相當悲痛，已與鐵路部長戈亞爾（Piyush Goyal）通過電話，密切關注此案發展。

►時間對我們來說完全沒用！