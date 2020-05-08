拿刀狂刺6月孕妻肚！狠父載走1歲女...半小後「丟下陡峭懸崖」　她當場慘死

UPDATE: We continue to learn more about the tragic events that left a baby dead & a mother in the hospital. Now, family members have identified the alleged attacker as Adam Slater, as seen on the CA Megan's Law online database of sex offenders. New info : https://t.co/hn2uELxVYv pic.twitter.com/HYu3BZHOt9 — KESQ News Channel 3 (@KESQ) May 7, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

美國加州日前發生一起恐怖的殺人事件，49歲的亞當（Adam Slater）先是在一處停車場將懷孕6個月的23歲妻子艾希莉（Ashley Grome）刺傷，隨後開車將只有1歲的女兒載到懸崖邊丟下，導致小孩不幸身亡，而兩起犯罪時間竟然僅相隔短短半小時。

根據《太陽報》報導，亞當6日時在一處停車場中，用刀將懷有身孕的艾希莉刺傷，當時一名路人見狀曾試圖想將車上的小孩拉出，但卻遭刀襲擊受傷；再犯下第一起罪行之後，他開著車載走1歲的女兒，隨後來到一處陡峭的懸崖邊，在眾目睽睽之下將人往下丟，自己則是奔跑進了一旁的樹林。

報導中指出，警方接獲報案後試圖尋找小孩的下落，但最後只發現冰冷的遺體，而亞當則是在逃跑不久後就被逮捕歸案，並且強迫住院當中，預計在出院之後會被以謀殺的罪名遭到起訴。

艾希莉雖然被刺傷，但是情況還算穩定，他的叔叔則說，事發當下亞當不停地刺向艾希莉的腹部跟喉嚨，艾希莉只能不斷反抗跟保護自己，更稱亞當是計畫性犯罪，對這個人已經不知道能說甚麼。