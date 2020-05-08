泰豐輪胎公告私募20萬張股票　展現捍衛經營權決心

▲泰豐輪胎今（8）日也公告將發行私募特別股，合計20萬張股票。（圖／翻攝自泰豐官網）

記者林淑慧／台北報導

泰豐輪胎經營權之爭備受關注，繼南港輪胎公告斥資超過3.6億元加碼泰豐輪胎股票後，泰豐今（8）日也公告發行私募普通股與特別股共計20萬張股票，並發佈重大人事訊息，由副總經理陳重義陞任總經理，展現捍衛公司經營權的決心。

依據泰豐財報，去年度公布前十大股東，南港輪胎持股比率已經超越單一第一大股東泰富投資，持股為6.03%；泰富投資為泰豐馬家持有的控股公司。對於此次發行私募普通股及特別股，泰豐表示，目前尚無已洽定之應募人，會以對泰豐未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量。

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▲泰豐輪胎今（8）日也公告將發行私募特別股，合計20萬張股票。（圖／翻攝自泰豐官網）

由於泰豐今年6月的股東常會將舉行董監改選，因此南港輪胎在4月20日至5月4日間，以單位價格16.42元購入泰豐股票，共計2萬2033張，交易總金額超過3.6億元，被視為劍指泰豐經營權意味濃厚。

南港輪胎目前手中掌控的泰豐持股已經超過一成，已正式向泰豐提出，將提名二席董事及一席獨立董事參加改選，全力爭取三席董事席次。其提名名單包括前南港董事長、益州化學總經理江慶興，以及南港財務部經理郭美航；獨立董事提名人則為智泰科技獨立董事鄭富月。