強生痊癒後火速和第二任妻子離婚　待解除封鎖就娶新女友

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）剛經歷過感染新冠肺炎重症、女友席孟茲（Carrie Symonds）生產。而強生也在本（5）月5日和他的第二任妻子瑪麗娜（Marina Wheeler）正式離婚，結束27年的婚姻，並準備給席孟茲一個正式名分，在疫情過後英國解除封鎖時，就要步入禮堂。

▲英國首相強生的未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）。（圖／路透）



根據《太陽報》報導，瑪麗娜在今年2月就已經向法院提出離婚申請，但沒想到隨後遇上疫情重擊英國導致封城、強生又不幸感染，導致離婚手續中斷，一直到最近強生才填好需要填的資料。據悉，兩人離婚後，一人可分得400萬英鎊（約新台幣1.48億元）。

▲英國首相強生（Boris Johnson）與未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）。（圖／路透）



強生也是英國史上第二位在任內離婚的首相，第一任為1769年的格拉夫頓公爵奧古斯都·菲茨羅伊（Augustus FitzRoy）。而席孟茲也在今年4月底生下她和強生的孩子威爾弗雷德（Wilfred），兩人計畫在疫情結束後步入禮堂。據悉，席孟茲早在去年7月就已搬入英國首相官邸「唐寧街10號」，也是首任入住官邸的非關係伴侶。

強生在就讀牛津大學的時候遇到了第一任妻子艾雷格拉（Allegra Mostyn-Owen），並於1987年結婚，1993年離婚，並在同年和第二任妻子瑪麗娜結婚，直到今年離婚。