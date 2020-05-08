馬斯克幫小孩取怪名「X Æ A-12 Musk」　違反加州法恐無法登記

▲特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

48歲的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）與歌手女友格萊姆斯（Grimes）的第一個孩子5日在加州誕生，並將孩子取名為「X Æ A-12 Musk」，然而這個名字卻違反了加州法。根據加州法規定，取名須使用26個英文字母，不接受象形文字、形意符號和注音符號。

綜合CNN、《紐約時報》等外媒報導，48歲的馬斯克和32歲格萊姆斯的孩子5日出生，隨後便在推特上宣布了孩子的名字為「X Æ A-12 Musk」。推文一出後立刻引起網友們熱議，紛紛猜測「X Æ A-12 Musk」背後的含義。

對此，孩子的母親格萊姆斯也解析了這個謎團，「X代表的就是未知數，Æ是AI（愛情和/或人工智慧的拼寫），A-12是SR-71偵察機（是我們兩個最喜歡的飛機，沒有武器，沒有防禦裝備，只有速度），A代表的是《Archangel》，是我最愛的歌曲。」

不過，根據加州的州法規定，名字只能包含英文字母的26個字母，不接受象形文字、形意符號和注音符號，因此馬斯克的孩子名並不符合規定，無法合法登記。