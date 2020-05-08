　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

ATM旁撿到400萬！19歲大學生選擇交給警察...媽感動：我的驕傲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者施怡妏／綜合報導

美國新墨西哥州阿布奎基市（Albuquerque, New Mexico）19歲青年努內斯（Jose Nuñez Romaniz）3日在提款機附近發現一個透明塑膠袋，裡面裝有一大疊20元和50元的美金，總金額高達13.5萬美元（約新台幣406萬元），善良的他選擇報警交給警方處理，警局也因此頒獎表揚他的優良行為。

根據CNN報導，努內斯表示，「看到一堆現金的當下我很震驚，不知道該怎麼辦，我以為我在做夢」，各式各樣荒謬的想法都在腦中浮現，「惡作劇的把戲？有人要從後面綁架我？」但他卻沒有想過要把這筆錢占為己有，於是決定報警，交給警方來處理。經過調查發現，這一袋現金是用來補充提款機裡的現鈔，包商離開時忘記帶走。

努內斯是一名大學生，兒時的夢想是成為犯罪現場調查員，他也深深記著父母的教誨，「要腳踏實地做人，偷來的錢不會比較好，那筆錢也不會成為你的。」他的父母是墨西哥移民，目前開店銷售床墊。母親得知事情後感動表示，「我為他感到驕傲。」

阿布奎基市政府和警察局也在7日頒獎表揚他，鼓勵他可以去應徵警察助理的工作。努內斯的善良也獲得外界的肯定，一家電台送他6張新墨西哥大學美式足球賽門票，至少三家企業送他500元美金（約新台幣1.5萬元），其中一家餐廳還加碼贈送100美元（約新台幣3,000元）的禮券。

ET快訊
台中公車撞輾…婦「臟器外露」慘死！　肇事運將情緒崩潰：我想要
泰王摟「20名性戰士」自主隔離！軍事化編號…大開「角色扮演」
阿嬌「婚前早就後悔」硬撐1年多！　打越洋電話分手：以為會慢慢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

錯失兩個月！比爾蓋茲妻子給川普政府抗疫分數打D-

白俄羅斯8月舉行總統大選　「歐洲最後的獨裁者」爭取六度連任

5小時內連泡5夜店！他沒戴口罩一晚連傳12人　軍人泡gay吧慘中鏢

強生痊癒後火速和第二任妻子離婚　待解除封鎖就娶新女友

非洲新冠確診逾5萬 世衛警告：疫情或造成19萬人死亡

澳洲政府質疑「美使館洩機密帶風向」指控武漢實驗室！前外長：干涉政治

ATM旁撿到400萬！19歲大學生選擇交給警察...媽感動：我的驕傲

馬斯克幫小孩取怪名「X Æ A-12 Musk」　違反加州法恐無法登記

印度廠洩毒隔日「疏散方圓5km」LG急澄清　印警怒控過失致死！

印度封鎖鐵路工人步行700萬km回鄉　16人累倒「睡鐵軌」慘遭火車輾斃

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

錯失兩個月！比爾蓋茲妻子給川普政府抗疫分數打D-

白俄羅斯8月舉行總統大選　「歐洲最後的獨裁者」爭取六度連任

5小時內連泡5夜店！他沒戴口罩一晚連傳12人　軍人泡gay吧慘中鏢

強生痊癒後火速和第二任妻子離婚　待解除封鎖就娶新女友

非洲新冠確診逾5萬 世衛警告：疫情或造成19萬人死亡

澳洲政府質疑「美使館洩機密帶風向」指控武漢實驗室！前外長：干涉政治

ATM旁撿到400萬！19歲大學生選擇交給警察...媽感動：我的驕傲

馬斯克幫小孩取怪名「X Æ A-12 Musk」　違反加州法恐無法登記

印度廠洩毒隔日「疏散方圓5km」LG急澄清　印警怒控過失致死！

印度封鎖鐵路工人步行700萬km回鄉　16人累倒「睡鐵軌」慘遭火車輾斃

捲連千毅桃色風暴！　辣模子涵沉澱半年「認了曾想不開」：為什麼追著我打？

阿嬌要求注意形象！　醫美客人爆賴弘國吐「婚後心聲」：很委屈

中職／與陳時中「雙中會」　洪一中：謝謝他讓職棒可以打

王子、任容萱終於親了！　病床上點燃慾火「姿勢喬很久」

中職／全球矚目！盧秀燕到球場視察　考慮開放球迷飲食

贏戰疫情！南投不用梅花桌　振興觀光推「安心旅宿」認證

錯失兩個月！比爾蓋茲妻子給川普政府抗疫分數打D-

防疫期間肅槍肅毒治安不鬆懈　新化警查獲擁槍販毒3嫌到案

胡錫進籲擴增千枚核彈！華春瑩稱「中國也有言論自由」：應該去問他

中職／穿零確診0號球衣　陳時中：看球是最佳樂活防疫　

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

女議員誤傳「雙人運動片」！不會收回踢光群組

逃跑男遭警射殺　3萬人觀看直播

泰王摟「20性戰士」隔離！大開「角色扮演」趴

戴口罩不穿褲　俄辣妹光屁股騎車

科學家驚見「病患精液含新冠病毒」

即／川普貼身武官　感染新冠病毒

她半夜被iPad訊息驚醒　男友家抓姦…衣櫃跌出裸妹

紐西蘭外長挺台　要中國大使聽話

大學生父親死於新冠　要求延後交作業遭拒

LG工廠毒氣外洩　增至13死5000傷

更多熱門

相關新聞

美國27議員籲檢討不合時宜的台美交往限制

美國27議員籲檢討不合時宜的台美交往限制

美國聯邦眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾等27位眾議員，4日聯名致函呼籲美國務卿龐培歐放寬台美交往限制。對此，外交部發言人歐江安8日表示，對於美國國會議員以具體行動展現對台美關係的支持表達感謝。

五八事件21周年　陸網：勿忘國恥

五八事件21周年　陸網：勿忘國恥

若歐美疫情未好轉　東亞經濟衰退

若歐美疫情未好轉　東亞經濟衰退

想買藍寶堅尼的5歲男孩圓夢了

想買藍寶堅尼的5歲男孩圓夢了

新冠肺炎狠過季節性流感　致死率3.6％：1％

新冠肺炎狠過季節性流感　致死率3.6％：1％

關鍵字：

美國墨西哥拾金不昧Jose Nuñez Romaniz

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面