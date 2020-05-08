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4月全球黃金ETF持倉及規模創新高！各國央行干預促資金湧入

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▲▼黃金。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃金價格不斷上漲。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

因新冠肺炎（COVID-19）疫情對全球經濟與社會帶來不確定性，各國央行的貨幣政策干預令資金不斷湧入黃金市場。世界黃金協會（WGC）最新發布數據顯示，4月全球黃金ETF總持倉增至3,355噸的歷史新高；美元金價上漲，總資產管理規模（AUM）也創下1,840億美元的新高紀錄。

報告稱，截至目前為止，此次疫情影響中的金價表現與全球金融危機中表現類似。當時金價在FED進行量化寬鬆政策後大幅回升，隨著寬鬆貨幣政策的全球施行，金價在2011年9月升至該期間的最高點，漲幅超130%。

請繼續往下閱讀...

世界黃金協會表示，雖然當前疫情得到了一定遏制，但其對全球經濟的影響以及未來可能導致的社會變化仍未明確，此類不確定性以及未知的央行政策支持力度，可能會持續驅動黃金的投資需求；協會仍然認為全球各國央行將仍是今年黃金的淨買家。

4月份全球各地區的黃金ETF規模均有增長，北美地區基金的流入尤其強勁，持倉增長144噸（淨流入78億美元，約合AUM的8.3%），歐洲地區基金持倉增20噸（11億美元，1.4%）。亞洲地區基金持倉升2.9噸（2.06億美元，3.9%），主要來自中國的黃金ETF。其他地區基金資產管理規模增長5.8%，淨流入1.72億美元。

根據《路透社》報導，由於美國失業人口猛增，加上一系列疲弱經濟數據，加劇了人們對由全球經濟衰退的擔憂，金價價格週四上漲2%。

上週又有數百萬美國人申請失業救濟，這意味著裁員範圍從面向消費者的行業擴大到了經濟的其他領域，即使美國許多地方開始重啟，但失業率仍可能居高不下。數據顯示，第一季度勞工生產率出現四年多來的最大降幅，工時降幅為2009年以來最大。

US Global Investors的首席交易員Michael Matousek表示，失業人口數量爆增的數據正在告訴投資人必須做好避險。

路透對分析師的調查顯示，4月美國非農就業人口料減少2,200萬人，為歷史最大降幅，讓2007-2009年經濟衰退期間創下的減少80萬就業人口的舊紀錄根本不值一提。

另外，英國央行目前決定按兵不動，暫時不擴大刺激經濟措施，但央行表示，準備好必要時採取進一步行動以支撐經濟。央行預估，受新冠病毒疫情影響，英國2020年將創下逾300年來最嚴重的經濟衰退，但2021年將反彈。

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