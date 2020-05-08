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非洲「孩子王」辭世！娶妻47人...500多個子孫遍天下

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▲「大老爹」奇庫特尼和他的妻兒合影。（圖／（圖／翻攝自YouTube／Euronews）

▲「大老爹」奇庫特尼和他的妻兒合影。（圖／（圖／翻攝自YouTube／Euronews）

國際中心／綜合報導

非洲西南部國家安哥拉日前舉行了一場特別的葬禮。被稱為「大老爹」(Big Dad)的當地社區精神領袖奇庫特尼(francisco tchikuteny sabalo)因罹患攝護腺癌，於今年的4月15日辭世。

在73年的人生裡，他總共娶妻47人，一共為他生了281個孩子，孫子多達250人，參加上述葬禮的直系親屬也將近500人。在4月19日舉行的葬禮上，哀悼者唱歌、擁抱，哭泣，場面感人。

奇庫特尼來自安哥拉納米貝省的蒙貢戈島。他因為娶了47個老婆、生了281個孩子而經常被當地媒體報導。他因病去世的消息也再次登上了當地的新聞版面，他的家人如何繼續生活下去成為了人們關注的焦點。

儘管家庭成員很多，不過依靠種植業和畜牧業起家的奇庫特尼仍然把家庭照顧得很好，更是沒讓任何一個家人挨餓。 儘管兒女很多，他很重視子女的教育，子女中很多人都受過高等教育。

此外，他也為當地的教育事業做出了很大的貢獻，贏得了當地人的尊敬。 他下葬的那一天，儘管政府因為新冠肺炎下達了封鎖政策，但當地仍然有1000多人自願前往為他送行。相關影片請看這裡

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