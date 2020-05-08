疫情衝擊急需救命錢　國銀首季對中小企業放款衝破千億

▲根據金管會統計，截至今年3月底止，國銀對中小企業放款餘額達7兆36億元。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（14）日公布本國銀行對中小企業放款餘額，截至2020年3月底止，國銀對中小企業放款餘額達7兆36億元，月增799.16億元，累計今年前3月已新增1,056.61億元，突破千億大關，預估今年對中小企業放款將持續超標。

根據金管會統計，到2020年3月底為止，本國銀行對中小企業放款餘額達7兆36億元，較上月底增加799.16億；截至3月底，國銀對中小企業放款餘額較去年同期大增5,661億元。

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金管會銀行局表示，中小企業3月已發現可能受到疫情影響，因此提高資金需求，帶動新增放款增加所致。不過，中小企業紓困方案是3月16日才公布，預期國銀對中小企業放款增加的高峰期將落在4、5月。

金管會每年都會訂下國銀對中小企業放款目標，而2019年設定在新增2,700億元，累計目標達成率達170.34%，超越當初設定的目標達成率，而今年中小企業新增放款目標已出爐，但未經行政院核定，初估加入紓困方案後，預期今年目標會比去年2,700億元來得更高。

觀察放款前3大銀行，今年以來到3月底為止，對中小企業放款最多的銀行有3家，依序為合庫銀行（179.4億元）、永豐銀行（162.49億元）及第一銀行（117.94億元）。

統計指出，今年3月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為62.66%，占民營企業放款餘額比率為65.22%，均較上月底的比率增加0.18個百分點。

另外，今年3月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.4%，較上月底增加0.01個百分點。銀行局指出，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。