【廣編】台灣精品遠端視訊會議線上記者會　串聯全球商機

▲「臺灣產業形象廣宣計畫」於5/7辦理「遠端視訊會議線上記者會」，反應熱烈。



圖、文／財團法人中華民國對外貿易發展協會提供

全球疫情持續延燒，企業居家辦公、學校遠距教學日益普遍，視訊會議軟硬體需求大增，由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「臺灣產業形象廣宣計畫」於5/7辦理「遠端視訊會議線上記者會」，外貿協會副秘書長王熙蒙於開幕致詞時表示，零接觸（Contactless）商機在疫情發展中已顯著成長，產值5年內將提升80%，達新臺幣16兆元。

本次集結台灣精品品牌商「訊連」、「圓展」、「卡訊」與「台達電」發表最新產品，線上吸引超過200人觀看，並獲印度NCN雜誌詢問，反應熱烈。

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榮獲2020年台灣精品獎的訊連科技「U整合通訊服務」是專為商務溝通推出之整合通訊服務，亦獲美國MSN.com選為「2020年最佳網路視訊會議軟體」。

圓展科技「無線實物攝影機」方便隨身攜帶，更榮獲台灣精品金質獎、日本Good Design優良設計及美國ISTE最佳產品等大獎肯定。

台達電子「NovoConnect NC-X900」智能會議系統，可支援多人不同平台裝置，線上智慧學習平臺具多項專利學習體驗設計，2018年底起更與南洋理工大學合作，參與新加坡SkillsFuture計畫。

卡訊電子將發表「自動影像追蹤視訊會議解決方案」可協助提升視訊會議品質。

第29屆台灣精品選拔綜合研發、設計、品質及行銷等4個面向評選出最具「創新價值」的台灣精品，獲獎者將可加入「臺灣產業形象廣宣計畫」，與貿協團隊赴全球市場推廣。詳情請參考官網www.taiwanexcellence.org。