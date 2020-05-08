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東森購物2大通路4月強勁成長　王令麟宣布擴大徵才500人救經濟

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東森購物,王令麟（圖／東森購物提供）

▲東森購物4月營收看俏，東森集團總裁王令麟也宣布大舉徵才。 （圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森國際（2614）旗下轉投資東森購物，4月份業績持續開出紅盤，受惠宅經濟帶動買氣，單月營收高達16.8億元，營收年增率達23%，獲利YOY更高達286%，單月有效訂單量達105萬件，與去年相比年增18%，成長逾16萬件。東森購物4月每股稅後純益（EPS）單月達1.06元，2020年1～4月累計更高達3.46元，大幅成長。

綜觀4月份整體表現，東森購物多元通路經營的政策持續奏效，其中電視購物與網路二大通路表現令人驚豔，與去年同期相比，網路通路營收YOY成長25%，與上月營收相比更成長92%，而電視購物更逆勢成長，營收年增29%，表現吸睛。

請繼續往下閱讀...

受惠宅經濟效應，民眾生活習慣改變、在家購物消費比例增加，第二季買氣持續看俏，東森購物1～4月份表現穩定成長，前4月份累計營收年增率達17%、獲利年增127%，歸功於多通路表現強健穩定，網路、電視與電話行銷三大通路均衡成長，在網購需求熱絡的趨勢下，與去年同期相比，前4月累計網路通路營收年增22%、電視購物成長15%、電話行銷亦有31%成長。

全民齊心抗疫，4月份熱門商品圍繞在防疫保健與居家生活兩大類別，其中保健食品銷售最亮眼，電視購物與網路通路的銷售量均以益生菌商品最熱銷，另外如綠茶咖啡速孅飲與葉黃素也深受消費者喜愛；銀纖維口罩、抗菌去污油切皂、衛生紙與咖啡因洗髮精等個人衛生清潔用品也相當受市場青睞。

東森購物現貨開賣iPhone SE系列新機（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物上月24日開賣iPhone SE系列新機，架上現貨在10分鐘內銷售一空。（圖／翻攝自東森購物網）

此外，3C、家電與生活用品等商品買氣旺，Apple系列商品、Switch遊戲主機與廚房家電在宅經濟效應帶動下，整體業績提升；東森自然美系列產品也有亮眼表現，其中瑞昇系列的「超逆齡保濕旅行組」與「超逆齡賦活膠囊」更是許多消費者指定購買的熱門商品，可見民眾除了對防疫保健越趨重視，在「宅生活」中所具備的娛樂與美妝保養等需求，也直接反應在銷售數字中。

受大環境影響，全台經濟消費產生劇烈衝擊，東森購物持續力挺小農，電視購物強打「東森農場」系列，嚴選台灣在地優質農產品，帶動農產結合多元平台行銷趨勢；東森購物網更率先業界與政府合作，與新北市府聯手推出「新北專區」、響應經濟部「零售業上架電商服務推動計畫」及參與臺北市商業處「台北店家到你家」計畫，除協助全台業者拓展虛擬通路商機，並提供全體會員更多優質且多元的產品，締造雙贏，持續打造「最有溫度」的平台。

東森多年來深耕在地、用心經營，更持續善盡企業社會責任。此次新冠肺炎疫情衝擊各產業，影響數萬人生計，東森集團公益行善不停歇，助小農、挺醫護，持續關心每一位消費者，發揮取之社會、回饋社會的企業使命力挺相助。

東森集團總裁王令麟憐惜人才、救經濟，更宣布大舉徵才，將釋出500名職缺，鎖定具飯店、百貨樓面、大型餐飲管理長才，祭出百萬年薪、提供完整教育訓練制度與優於同業的團保福利，全面網羅各領域專才。王令麟表示，全台受疫情波及、重創生計，內心感到難過不捨，將廣邀各界好手加入東森幸福企業、挑戰高薪。
 

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