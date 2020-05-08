捐血送防疫酒精又一波！台酒揪民眾新竹巨城購物中心捐血　送防疫福袋

▲台酒廉手防疫福袋。（圖／台酒提供）

記者吳靜君／台北報導

台酒3月底推「熱血台啤 廉手防疫」活動之後，民眾反應熱烈，這次台酒結合新竹捐血中心選定明（9）日再推第二波，在新竹巨城購物中心舉辦號召民眾捐血，即送「廉手防疫福袋」。

台酒表示，長期以來始終秉持維持消費者權益宗旨，開發各種產品滿足市場，為促進社會對台酒誠信經營的理念，選定5月9日在新竹巨城購物中心舉辦「熱血台啤 廉手防疫」，透過捐血號召民眾響應並且增加與民眾互動機會，善盡社會責任。

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近期因新冠肺炎病毒（COVID-19）影響，社會大眾為降低染病風險，減少戶外活動，且自3月19日以來凡出國的民眾，需在回國後暫緩捐血28天，使得血庫難以維持在安全的庫存量。

台酒董事長丁彥哲表示，台酒是「酒精國家隊」一員，並親自領軍所屬的六大酒廠三班產能全開，投入防疫酒精的生產，此外也觀察疫情發展狀況，善盡企業社會責任，這次為了解決血荒問題，只要捐血250cc，就送「廉手防疫福袋」。

「廉手防疫福袋」內容包含台酒公司優質新產品三杯雞酒香泡麵、最近超夯的金牌FREE無酒精風味飲料及防疫酒精，總價值超過百元以上，以鼓勵民眾踴躍參與挽袖捐血做公益，活動現場還邀請台啤籃球隊球星與民眾互動，並贈送球隊海報，熱血的民眾不要錯了。