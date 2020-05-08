　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台指期漲63點　分析師：下周有望持續緩步走升、衝破11000點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台指期5月8日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期5月8日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（8）日開盤上漲60點，來到10,893點，接著一路衝上今日高點10,956點，漲123點，隨後出現小幅拉回至平盤附近後，又再度緩步走升至10900區間震盪，終場以10896點作收，上漲63點，與現貨相較，逆價差5.42點。

統一期貨投顧部分析師劉恆誌分析，這周台指期都是偏漲格局，跟先前的市況相比有點不一樣，雖然目前全球疫情趨緩，部分大型企業第一季財報獲利也都不錯，但其實這都是在大家的預期之中，主要是美國疫情爆發之際是落在3月，面1、2月都是獲利得情況下，財報自然表現不會太差，因此接下來應該要觀察的是未來疫情的控制及2、3季的獲利。

請繼續往下閱讀...

劉恆誌說，美國目前也有陸續解除封城，市場也都在觀望解封後是否會造成另一波疫情擴散，若是順利控制經濟成長就會開始趨於穩定，但若是出現另一波感染就可能會讓市場狀況更糟糕。

此外，劉恆誌也提到，今天晚上就是美國非農數據的公布，就目前市場消息面來看，大家都已經做好會很差的心理準備，因此就算公布也不會有太大波動，可能僅是小幅漲跌，因此認為接下來的走勢還是會偏向區間震盪，不過以目前台指期的緩步上漲趨勢來看，下周有望可以突破1萬1千點，若以選擇權最大未平倉量來看應該會是在10700-11200間震盪整理。

ET快訊
阿嬌老公3大「超狂黑歷史」起底！離婚華航林依晨…被爆約炮劈腿
「Uniqlo活春宮」女主5年後又有新片！25歲無P近照曝…
快訊／阿嬌回應了！　承認分居「雙方不能有怨言」協議內容曝光
完成率100%！高雄市選委會：罷韓1823投開票所全部設置完
阿嬌和「醫界王陽明」傳離婚！夫妻合照停在8個月…PO文早洩玄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

光寶科技4月營收137.47億元、月增9%　創下今年以來新高！

高解析度熱影像儀恐有隱私風險　業者：2招防範「內著輪廓」曝光

疫情衝擊急需救命錢　國銀首季對中小企業放款衝破千億

「小金雞環球晶」發威！中美晶Q1純益季增27.65%、每股賺2.37元　營運表現穩健

【廣編】台灣精品遠端視訊會議線上記者會　串聯全球商機

東森購物2大通路4月強勁成長　王令麟宣布擴大徵才500人救經濟

捐血送防疫酒精又一波！台酒揪民眾新竹巨城購物中心捐血　送防疫福袋

台積電4月營收960億元「滑落千億大關」！月減15.4%、年增28.5%　業績可望回升

台指期漲63點　分析師：下周有望持續緩步走升、衝破11000點

口罩外交再發威！沈榮津與加拿大國貿部長熱線對話

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

光寶科技4月營收137.47億元、月增9%　創下今年以來新高！

高解析度熱影像儀恐有隱私風險　業者：2招防範「內著輪廓」曝光

疫情衝擊急需救命錢　國銀首季對中小企業放款衝破千億

「小金雞環球晶」發威！中美晶Q1純益季增27.65%、每股賺2.37元　營運表現穩健

【廣編】台灣精品遠端視訊會議線上記者會　串聯全球商機

東森購物2大通路4月強勁成長　王令麟宣布擴大徵才500人救經濟

捐血送防疫酒精又一波！台酒揪民眾新竹巨城購物中心捐血　送防疫福袋

台積電4月營收960億元「滑落千億大關」！月減15.4%、年增28.5%　業績可望回升

台指期漲63點　分析師：下周有望持續緩步走升、衝破11000點

口罩外交再發威！沈榮津與加拿大國貿部長熱線對話

企聯女壘／兩屆世錦賽金牌助威！　旺獅美國投手有望10日登板

拿北韓比喻韓國瑜！　高嘉瑜道歉：這是對金正恩的侮辱…

光寶科技4月營收137.47億元、月增9%　創下今年以來新高！

疫情打亂出國旅遊計畫　產險業首季理賠逾3500萬

百想藝術大賞戲劇名單：玄彬vs朴敘俊、金喜愛vs孔曉振「死亡之組」出爐

救人要緊！15歲遛狗少年不管低溫跳入運河　一把撈起溺水幼童

阿嬌認了「和賴弘國很愛吵架」曝婚後難處！　自白：太年輕遇到對的人未必好

接任國發會主委？龔明鑫笑問鄭文燦：要不要徵詢我一下

母親節來基隆玩！官方認證1日遊「景點、活動懶人包」

下班就衝去吃！漢堡王「KitKat巧克力聖代」新登場　4個月限時開賣

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

財經熱門新聞

女教授蹲圖書館挖好股　300萬5年滾千萬

43歲才投資！女教授一招滾出千萬

只剩10萬人沒申請！　勞保局3萬元補貼已有102萬人領到

油價將創八年來最大漲幅！加滿油箱要多花100元「加油要快！」

28.8萬人搶辦勞工紓困貸款10萬元　8695人拿到、預計本周可突破萬人領到

109年Q1有線電視訂戶493萬慘破新低

下周油價預估出爐！汽、柴油至少漲1.9元「加油要快！」

近23萬人搶辦勞工紓困貸款10萬元！　勞動部教你這樣申辦最快

揭開央行金庫神秘面紗！　立委視察心得「像是好萊塢電影」

青年失業者也有3萬元可領　勞動部：就業滿3個月就可拿

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

公股銀行居家辦公爆發首樁詐騙案！　金管會證實業者損失近千萬

勞工10萬元紓困貸款QA懶人包看過來　月繳多少一次算給你看！

更多熱門

相關新聞

美股道瓊漲372點　台指期開盤上揚60點

美股道瓊漲372點　台指期開盤上揚60點

隨著美國各州重啟經濟、失業申請步伐連續五週放緩、PayPal 等樂觀財測，加上美中最快下週通話等利多消息激勵，華爾街樂觀情緒濃厚，四大指數集體收漲。回頭看台指期今（8）日開盤上漲 60 點，來到 10,893 點。

台指期漲84點　分析師：尚未出現明顯方向、逆勢單操作可把握行情

台指期漲84點　分析師：尚未出現明顯方向、逆勢單操作可把握行情

美股道瓊下跌218點　台指期開盤跌13點

美股道瓊下跌218點　台指期開盤跌13點

台指期多空交戰激烈漲31點作收　分析師：近期汰弱留強、減碼為佳

台指期多空交戰激烈漲31點作收　分析師：近期汰弱留強、減碼為佳

美股道瓊漲133點　台指期開盤下跌61點

美股道瓊漲133點　台指期開盤下跌61點

關鍵字：

台指期分析外資法人

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

快訊／紀德艦海軍輪機官「酒後大戰」女士官

紀德艦性醜聞真相曝　輪機官酒後性侵

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面