台指期漲63點　分析師：下周有望持續緩步走升、衝破11000點

▲台指期5月8日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（8）日開盤上漲60點，來到10,893點，接著一路衝上今日高點10,956點，漲123點，隨後出現小幅拉回至平盤附近後，又再度緩步走升至10900區間震盪，終場以10896點作收，上漲63點，與現貨相較，逆價差5.42點。

統一期貨投顧部分析師劉恆誌分析，這周台指期都是偏漲格局，跟先前的市況相比有點不一樣，雖然目前全球疫情趨緩，部分大型企業第一季財報獲利也都不錯，但其實這都是在大家的預期之中，主要是美國疫情爆發之際是落在3月，面1、2月都是獲利得情況下，財報自然表現不會太差，因此接下來應該要觀察的是未來疫情的控制及2、3季的獲利。

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劉恆誌說，美國目前也有陸續解除封城，市場也都在觀望解封後是否會造成另一波疫情擴散，若是順利控制經濟成長就會開始趨於穩定，但若是出現另一波感染就可能會讓市場狀況更糟糕。

此外，劉恆誌也提到，今天晚上就是美國非農數據的公布，就目前市場消息面來看，大家都已經做好會很差的心理準備，因此就算公布也不會有太大波動，可能僅是小幅漲跌，因此認為接下來的走勢還是會偏向區間震盪，不過以目前台指期的緩步上漲趨勢來看，下周有望可以突破1萬1千點，若以選擇權最大未平倉量來看應該會是在10700-11200間震盪整理。