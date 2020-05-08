口罩外交再發威！沈榮津與加拿大國貿部長熱線對話

▲經濟部長沈榮津與加拿大國貿部長伍鳳儀熱線對話。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

口罩成為全球防堵新冠肺炎病毒的重要防疫物資，我國進行「口罩外交」，經濟部長沈榮津今（8）日與加拿大國貿部長伍鳳儀熱線，伍鳳儀重申加拿大對台灣捐贈口罩的感謝。

經濟部表示，經濟部長沈榮津於今天早上八時與加拿大國貿部伍鳳儀部長通話，伍鳳儀讚許台灣抗疫表現，並感謝我國捐贈口罩，沈向加方表示，只要台灣行有餘力，從人道關懷及阻止全球疫情蔓延的角度，我們會提供友邦及理念相近國家協助，一起戰勝這場疫情。

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▲經濟部長沈榮津今（8）日與加拿大國貿部長伍鳳儀熱線對話。（圖／經濟部提供）

我國為推動「口罩外交」，上月由中央疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，推出「護台灣、助世界」活動，民眾可透過健保行動快易通APP，四步驟便可將過去沒領的口罩配額捐給其他國家。

至於捐口罩活動，只要簡單四步驟，首先登入「全民健保行動快易通」APP，接著點選「健康存摺」圖示，再點「響應人道援助」，最後按下「我願意」，還可選擇公開姓名或匿名行善。

依據經濟部統計，目前口罩國家隊口罩平均日產量已有1750萬片，關於口罩何時解除出口管制、可以外銷，沈榮津相信指揮中心會衡量時機，不過也同時強調「等疫情結束再來開放就沒有意義」。