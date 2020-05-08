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瑞德西韋生產成本298元　專家估算：吉利德可「喊價13萬」！

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▲美國藥廠吉利德（Gilead）研發藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），試驗證明有效治療新冠肺炎。（圖／路透）

▲美國藥廠吉利德（Gilead）研發藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），試驗證明有效治療新冠肺炎。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國藥廠吉利德（Gilead）研發藥物瑞德西韋（Remdesivir），試驗證明有效治療新冠肺炎。「臨床和經濟評論研究所」（ICER）提出模型估計，瑞德西韋10天療程的生產成本最低是10美元（大約新台幣298元），但若被證明有效降低死亡率，又考慮其延長、改善患者生活品質的程度，藥廠可以索價高達4,460美元（大約新台幣13.3萬元）。

ICER是評估藥物價格的非營利獨立研究組織，5月發表報告，分析瑞德西韋的合理價位。根據研究中，第一種模型採用「成本回收」方法計算，也就是考量公司投入的研究、開發成本，以及製造額外劑量的邊際成本。但由於瑞德西韋一開始是用以治療其他疾病，因此研發成本被設定為0，最終得出每次10天療程的生產成本大約是10美元。

第二種模型分析了「生活品質校正生命年」（Quality-Adjusted Life Year），也就是病患服用藥物以後延長、改善生活的程度。ICER據此推測，瑞德西韋10天療程成本至少390美元，但若被證實有效降低死亡率，價格可能高達4,460美元。

▲▼吉利德科學公司（Gilead Sciences）位於加州的辦公室。（圖／路透）

▲ICER模型推估瑞德西韋最高可以喊價4,460美元。圖為吉利德位於加州的辦公室。（圖／路透）

ICER傳播與推廣部門副主席惠特拉普（David Whitrap）解釋，此研究不是要制定瑞德西韋的確切價格，最終決定權仍在吉利德手中，「我們希望做到的是進行對話」，推動各方思考如何加速研發病患可負擔的治療方法與藥物。

美國投資金融公司「派傑投資公司」（Piper Sandler）分析師範布倫（Van Buren）說，即使瑞德西韋如此高價，與其他能夠降低死亡率的緊急干預藥物相比，仍然相對低廉。他認為，大多時候，這筆錢不會由病患自行負擔，而是保險公司或者政府保險項目支付。

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