「小金雞環球晶」發威！中美晶Q1純益季增27.65%、每股賺2.37元　營運表現穩健

▲「中美矽晶」受小金雞「環球晶圓」貢獻和外匯兌換利益、所得稅效益等因素的加持，第一季營運表現穩健。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊絡懸／台北報導

受小金雞「環球晶圓」（6488）貢獻和外匯兌換利益、所得稅效益等因素的加持，推升「中美矽晶」（5483）2020年第一季營運表現穩健。中美晶財務報告顯示，第一季合併營收152.78億元，季增0.2%；營業毛利50.5億元，營業淨利37.06億元，稅前淨利38.38億元；稅後淨利13.84億元，季增27.65%；每股盈餘（EPS）2.37元。

中美晶表示，第一季營運表現，營業利益率為24.3%，季減0.3個百分點；稅後純益率為18.2%，增加1.8個百分點，每股盈餘2.37元優於2019年第四季的1.86元。其中，半導體子公司「環球晶圓」合併營收為135.15億元，營業淨利38.05億元，歸屬於母公司的稅後淨利28.8億元，稅後每股盈餘達6.62元。

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中美晶認為，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情帶動醫療、居家辦公、遠距教學等半導體的硬體組件需求增加，以及半導體客戶為防止突發性供應鏈缺口，進而建立的安全庫存，半導體矽晶圓子公司「環球晶圓」第二季訂單平穩，各廠產能維持高稼動率。

在太陽能方面，疫情波及諸多產業，直接衝擊全球經濟，中美矽晶太陽能產品第二季與第三季的市場能見度低，將持續關注全球疫情動態，因時制宜，實施避險的應對策略。

展望未來，中美晶表示，新冠肺炎的疫情走向牽繫全球經濟下半年的態勢發展，一旦疫情穩定控制後，全球產業市場的供需運作將重啟正常，半導體產業在AI、IoT、5G、記憶體等產品帶動下，將迅速回溫，環球晶圓的營運前景樂觀可期。

中美矽晶2019年估列負債準備打銷長約虧損後，已擺脫長約沉重包袱，太陽能本業回歸正常市場機制，並掌握太陽能業務的正現金收入，現金部位充裕，負債比例低，財務結構穩健，將持續擴展具有高潛力的轉型投資。