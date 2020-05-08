面板雙虎4月營收出爐！　友達年減3.9%、群創年減1%

▲友達Mini LED電競顯示器面板。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

面板雙虎4月營收今（8）日出爐，友達（2409）4月自結合併營收201.6億元，較上月減少1.7%，較去年同期下降3.9%；群創（3481）4月自結合併營收207億元，較上月增加5%，較去年同期減少1%。

友達表示，4月份整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等約938萬片，較3月份增加7.4%；中小尺寸面板出貨量約983萬片，較3月份減少16.9%。

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展望第2季，友達表示，疫情對經濟前景及終端需求的影響程度，尚不明朗，但總體會比上季好，只是面對大環境的高度不確定性，友達將持續執行撙節支出以保留現金，並快速調整產品與生產組合，以掌握瞬息萬變的商機，同時加速價值轉型的步伐，持續創新研發，開創價值提升的新局面。

▲群創。（圖／記者姚惠茹攝）

群創表示，4月份大尺寸合併出貨量共計1,038萬片，較3月份增加6%；中小尺寸合併出貨量共計2419萬片，較3月份增加8.3%。

展望第2季營運，群創表示，由於疫情造成全球經濟放緩，以及國際運動賽事停辦或延遲，導致TV面板需求疲弱，但預期下半年各國陸續邁入復工階段以及韓廠關廠效應浮現，TV面板需求可望逐季回溫。

群創指出，筆電及顯示器產品因企業及學校推動在家辦公及遠距教學，預計第2季IT面板需求將維持暢旺；智慧型手機部份，預期5G基礎建設將持續佈建以及下半年的傳統旺季，中小尺寸面板需求將逐季回穩。

群創強調，今年以來，儘管疫情使得全球經濟的不確定性增加，公司將維持一貫策略，致力提升產品價值及研發新技術，並維持健全財務體質，以提升競爭力，保持營運穩健。