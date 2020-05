67歲泰王摟「20名性戰士」自主隔離！軍事化編號…大開「角色扮演」極樂趴

▲泰王在德國防疫,身旁有20名妃子陪伴。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者施怡妏/綜合報導

泰國新冠肺炎疫情嚴峻,泰王瓦吉拉隆功(King Vajiralongkorn)仍帶著20名「後宮」遠赴德國渡假。據媒體爆料,瓦吉拉隆功住進德國南部的加爾米施-帕滕基興(Garmisch-Partenkirchen)四星級度假飯店,並包下飯店4樓作為「自主隔離」的區域,20位後宮愛妃則隨侍一旁。由於這群妃子職階等同於少校,也因此被稱為國王的「性戰士」。

綜合外媒報導,67歲的泰王拉瑪十世(Rama X)瓦吉拉隆功下榻的飯店為當地知名的滑雪景點,目前因為疫情關係,不對外開放民眾訂房。飯店工作人員透露,泰王包下4樓一整層,其中還包含一間娛樂室,只開放給泰王與20名妃子,並且禁止工作人員進入4樓區域。

據了解,泰王喜歡玩「軍事角色扮演」,因此替每一位妃子都編上編號,從S01到S020,妃子們服侍周到,泰王滿意並授予「忠誠國王的美人(The Beautiful One Who Will Be Faithful to the King」的稱號。

報導指稱,瓦吉拉隆功在飛往德國之前,已經預定此飯店一年的住房時間,目前還不清楚會在德國待多久。不過,泰王至少從慕尼黑機場飛回泰國一次,因為有人看到他在曼谷檢查防護裝備。

前駐泰國通訊員馬歇爾(Andrew MacGregor Marshall)表示,飯店內地板上都是泰國的古董和珍藏品,「妃子們下了一場賭注,有些人很開心可以加入,希望可以因此而致富,而有些人則是屈服於國王的壓力,害怕拒絕會帶來不利的後果。」

67歲的泰王堪稱是王室最狂花花公子,總共有4段婚姻,第一任妻子還是自己的表妹,第三任妻子則是脫衣舞孃,和這任妻子還曾玩起全裸只穿丁字褲餵狗的遊戲。

▲泰王第三任妻子是眾多妻子中最漂亮的一任,還生下一個兒子,這個兒子也是目前王位的第一順位繼承人,她和泰王曾替愛犬開慶生趴,但她卻全身脫光,只穿條丁字褲趴在地上餵狗吃蛋糕。(圖/翻攝自updetails)