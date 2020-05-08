投資台灣三大案520前破兆元　經部：人力需求達1.2萬人

▲經濟部今（8）日表示，截至昨日為止，「投資臺灣三大方案」總投資金額約新臺幣9,883億元。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

投資台灣一波波，經濟部今（8）日表示，截至昨日為止，「投資臺灣三大方案」總投資金額約新臺幣9,883億元，官員預估總統就職典禮前可望突破兆元規模，經盤點人力需求達12,000人，可為臺灣帶來新一波人才需求熱潮。

經濟部工業局表示，於2月13日至4月21日期間透過線上及書面方式調查產學訓合作人才培育需求，總計彙收超過400家企業約15,200人需求；其中，近八成人才需求為投資臺灣三大方案業者所提出，包括徵才需求約9,700人，產學訓及新南向需求人數約為2,300人。

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▲經濟部長沈榮津（圖中）看好轉單效應及台商回流對台灣經濟發展的挹注。（圖／記者湯興漢攝）

依據統計結果，官員指出，業者依據營運需求，即時性人才主要以徵才方式因應，總計提出約11,200人，中長期人才需求，期望透過學校產學合作或職訓方式培育人才，總計提出約為4,000人。

觀察人力需求的行業別，電子資訊相關產業仍是人才需求主力，約占整體五成，達7,400人，其次為金屬機電相關產業需要約4,000人，民生化工相關產業則需要約3,100人。

經濟部表示，由於畢業季即將到來，勞動部將於5月下旬至6月下旬，辦理「台灣就業通暨全國大專校院聯合線上就業博覽會」，如青年學子有意願加入我國產業發展行列，可透過勞動部台灣就業通網站(www.taiwanjobs.gov.tw)掌握相關資訊。