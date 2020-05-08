Richart、KOKO數位帳戶新推「未成年線上開戶」　學生也適用

▲根據金管會統計，截至今年3月底，數位存款帳戶開戶數達415萬戶。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

因應數位金融時代來臨，金管會鬆綁未成年人可開數位帳戶，台新Richart數位銀行、國泰KOKO數位帳戶即日起宣布推出「未成年客戶線上開戶」服務，讓未成年人也可體驗便利的數位金融服務。

根據金管會統計，到今年3月底，有32家銀行開辦線上開戶業務，數位銀行帳戶開戶數攀升到415萬戶，較前一季成長22.65%，其中已開立戶數最多的前5大銀行分別是台新銀行（198.8萬戶）、國泰世華銀行（58.4萬戶）、王道銀行（43.5萬戶）、永豐銀行（37.2萬戶）及第一銀行（20.5萬戶）。

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台新銀行表示，近年來隨著數位銀行發展，各項金融服務更加普及便利，具數位化金融服務需求民眾的年齡則不斷降低，Richart最常收到的使用回饋意見則是「學生也想體驗線上開戶」。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，「身為用戶許願池的Richart聽到了！」配合主管機關開放年滿7歲以上未成年人可線上申請開立數位存款帳戶，Richart數位銀行領先市場推出「未成年客戶線上開戶」服務，即日起7歲以上未滿20歲並領有國民身分證的未成年客戶，已可線上申辦Richart數位存款帳戶，立即體驗便利的數位金融服務。

包國儀指出，Richart數位銀行提供存款、基金、信用卡等整合式產品服務，結合便利的轉帳與繳費功能，只需透過手機就能進行金融服務，已是大多數民眾日常使用的主要帳戶，隨著使用人數的增加，常有不少Richart用戶希望幫子女線上申請Richart帳戶，讓子女練習管理零用錢及生活費用等。

現在家長即可陪同子女下載Richart APP填寫申請資料，經家長（法定代理人）進行線上身分驗證後，即可完成開戶；即便是在外地求學的未成年子女，也能自行線上申請，再請家長協助完成驗證即可，申辦方式簡單便利，不受時間與空間限制。

國泰世華KOKO數位銀行4月起開放持有國民身分證12歲以上未成年人，可全程於線上申請KOKO數位帳戶，目前全行已有超過435萬名數位用戶，比例年年成長，在未成年人及年輕族群方面，不僅推出符合年輕族群的開戶管道，也注重提升年輕人數位金融使用習慣，更陪伴年輕族群培養負責任的金融理財觀念。



此外，國泰世華銀行除開通未成年人線上開戶，KOKO數位銀行也提供逐筆自動記帳功能，用戶能將日常生活的所有支出依照餐飲、購物、交通、生活、娛樂、醫療、金融等類別紀錄，更能依照自身需求新增消費類別，讓還沒有收入的未成年人不僅能夠享有數位銀行的便利，也能從記帳開始培養理財的第一步。

國泰世華銀行也提及，再搭配KOKO簽帳金融卡不僅讓年輕人不透支，一般消費享1.2%的現金回饋也鼓勵用戶善用金錢、聰明消費，若金融卡不小心遺失也可透過KOKO APP卡片管理開啟卡片安全鎖，保護個人帳務安全不怕盜刷更安心。