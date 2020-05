美國陷肉荒！近20%溫蒂漢堡店家「沒賣漢堡」　顧客哀嚎：牛肉在哪裡？

▲溫蒂漢堡(Wendy`s)。(圖/Facebook/Wendy`s)

記者康心禹/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐全球,美國部分肉品加工廠停擺,引發肉品短缺,向來強調「牛肉絕不冷凍」的美國第三大漢堡快餐連鎖店溫蒂漢堡(Wendy's)也受到影響,近20%美國門市已無法供應漢堡,且部分項目在部分分店的菜單上移除。

綜合外媒報導,在Wendy's的app上顯示,在美國的部分店家中,只有雞肉類的食品可供外賣或送貨訂單,令許多顧客紛紛在社群媒體上問「牛肉在哪裡?」(Where’s the beef?)

投資銀行斯蒂芬斯(Stephens Inc.)分析師詹姆斯·盧瑟福(James Rutherford)的團隊實地訪查後表示,溫蒂漢堡(Wendy's)在美國有5500個據點,目前約有1,000家(18%)不提供任何漢堡包或其他肉類食品,受到新冠肺炎的影響,牛肉等肉品短缺。

Wendy's在聲明中指出,「大家都知道全美牛肉供應正面臨生產挑戰,我們會持續為所有門市供應漢堡,一周送貨2到3次,和正常送貨時程相同,然而在部分餐廳,菜單上部分品項目前可能暫時供應有限,我們正在努力將對客戶和餐廳的影響降到最低。」

