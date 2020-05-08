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67歲泰王有20名妃嬪　軍事化編號　方便「角色扮演」！

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▲▼泰王瓦吉拉隆功與王后素提達。（圖／達志影像／美聯社）

泰王瓦吉拉隆功與王后素提達同框。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

 67歲的泰國國王瑪哈•瓦吉拉隆功(King Maha Vajirlong Korn)，疫情期間的動態備受外界關注。有時候他會跟王后素提達同框出現在泰國國內，分發必需品、手工縫製口罩等等，給國民一個美好的印象。但負面消息也不少。例如疫情期間泰國伉儷大多數時間都滯留在歐洲；國王在德國，王后則在瑞士，兩不相擾。

英國《太陽報》周四(7日)報導，拉瑪十世(瑪哈․瓦吉拉隆功)在新冠疫情蔓延泰國時，多數時候都待在德國的一家豪華飯店裡「自我隔離」。當然他並不孤單，有多達20名妃嬪陪著他。據了解，飯店內還為國王和他的後宮特別建造了一間「遊樂室」。

國王一行人包下了飯店4樓整個樓層，泰王更下令在裡面裝飾了極具泰國特色的寶物和古董。該飯店的一名前雇員說：「他們不僅佔據整個樓層，帶來的東西還會佔滿我們的保險櫃。」

報導稱，妃嬪們被戲稱為「性愛大兵」(sex soldiers)，因為國王喜歡跟她們玩軍事遊戲的「角色扮演」。為了方便，妃嬪們都會被編上編號，有時候是S01到S020，這靈感來自英國著名的特種部隊：「特別空勤團」(SAS)。有時候則可能換成別的。

非但如此，她們還被要求按照嚴格的軍事紀律組織起來。 泰王似乎對英姿颯爽的女兵形象特別著迷。無論是王后素提達、還是被他罷黜的前王妃詩妮娜(Sineenat Wongvajirapakdi)，都曾擁有階級很高的軍事頭銜。 尤其是34歲的詩妮娜，更是曾經多次以各種戎裝形象出現在眾人面前，又美又帥氣。

▲▼泰國王室剝奪詩妮娜王妃（Sineenat Wongvajirapakdi）一切頭銜。（圖／取自泰國王室宮務處）

前王妃詩妮娜的戎裝造型曾風靡不少人。（圖／取自泰國王室宮務處）

只可惜，因為指控「對國王不忠」及「別有野心，在行為上頂撞皇后」等罪名，最終消失得無影無蹤，她跟國王的恩愛畫面也瞬間成了過眼雲煙。

消息指出，陪伴泰王的20位妃嬪都獲得了不同的軍事頭銜，此外她們還被授予「忠 於國王的美人」(Sirivajirabhakdi)這樣的榮譽稱號。這些妃嬪們肩負起陪伴國王的重任，也有著不同的目的。

據研究泰國的專家馬歇爾((Andrew MacGregor Marshall)說，妃嬪們對國王付出了很多，當然也希望能得到豐厚的回報。有些人很高興加入，並希望自己和家人獲得財富和成功。另外一些人則是屈服於國王的權威下，擔心若拒絕會為她們家招來惡果。影片請看這裡

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