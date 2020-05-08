高管滯留大陸留孕妻獨自產檢　台泥「母親節超級任務」幫送蛋糕表謝意

記者李瑞瑾／綜合報導

今年因為新冠肺炎疫情關係，許多離台到海外就業的遊子與家人分隔兩地，不便搭機返台過母親節，因此台泥總部特別在母親節前夕，由台灣總部發起｢母親節超級任務」，不但準備了康乃馨花束，還請關係企業君品飯店協助打造旗袍領台泥母親節蛋糕，分別送到四位同仁家中，代替無法回台的台泥大陸與香港同仁，向親愛的太太和媽媽表達感謝之意。

台泥董事長張安平特別指示：「台泥本來就是個大家庭，同仁們的家人也是我們的一份子。派駐大陸香港的同事們許久沒回家， 堅守崗位，公司應該代為向家人問候，也讓眷屬們放心孩子們都很健康。」

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▲ 台泥特派小組至梁詩聖家中送禮給父母。（圖／台泥提供）

台泥大陸業務總經理賴治群的主播太太曾鈴媛懷孕八個多月，這段期間因為先生受限疫情、長期逗留在大陸，產檢都只能自己去。透過台泥總部送蛋糕活動，賴治群直接透過視訊向主播太太愛的告白，直言自己是「不及格的老公」，他說：「老婆這段日子很不好意思，都讓妳自己去產檢，頂著大肚子自己去買兒子的用品，三更半夜自己開車去上班，我覺得自己是個不稱職的老公，妳要為人母我也要為人父了，我承諾會用盡一生的力量，好好的愛護妳跟照顧我們的小孩」深受感動的賴太太說，先生從來沒講過這麼發自內心的話。

台泥超級任務小組拜訪位於基隆的台泥廣東英德廠副處長黃國興家中時，黃媽媽想起了二月中兒子要返回大陸工作、夫妻倆一起去送機的情景，說著說著兩老就一起落淚了。但是黃媽媽看到台泥超級任務小組，幫兒子親送蛋糕和花束到家中，既驚喜又開心，也很訝異公司這麼有心幫員工照顧家裡。

▲ 台泥特派小組前往黃國興基隆家中送母親節禮。（圖／台泥提供）

台泥除了為員工展開母親節送蛋糕超級任務，也匯集近50位在大陸工作的同仁想對媽媽說的話，隔空合唱｢母親您真偉大」歌曲，總共剪輯成兩段影片，預計在5月9日(六)晚上8點30至9點40分，由關係企業雲朗觀光舉辦的｢獻給親愛的妳」親愛愛樂樂團音樂會上播出，當日晚間8點50分起並在雲朗觀光和台泥企業團臉書同步直播。

台泥表示，希望全世界疫情盡早得到控制，透過雲朗舉辦的音樂會，希望把音樂、愛和感恩直播給全世界，因為只要有愛，天涯海角都不是距離。除了在企業內部關懷員工及家人，台泥也把對母親的愛擴散為對台灣土地、本土農產的大愛，近來因為疫情關係，正值產季的花蓮西瓜受到通路銳減影響，當季的西瓜採收後無處可銷，為此台泥安排5/9-5/10母親節假期，在花蓮和平的台泥DAKA進行「買西瓜助瓜農」活動，免費提供場地給來自花蓮玉里的瓜農販售西瓜，幫助瓜農度過難關。