　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

別跟荷包過不去！買賣屋節稅4大招大公開

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼報稅,所得稅申報,社交安全距離,防疫,口罩。（圖／記者徐斌慎攝）

▲今年因疫情的因素，2019年綜合所得稅申報時間延至6月30日止。（圖／記者徐斌慎攝）

記者張菱育／台北報導

一年一度的報稅季來到！今年因疫情的因素，2019年綜合所得稅申報時間延至6月30日止。專家提醒，買賣房屋要留意節稅4大法，包括售屋族「財產交易損失舉證」節稅法、購屋族「自用住宅購屋借款利息扣除額」、換屋族「重購自用住宅扣抵稅額」節稅法、包租公「租金免稅、必要費用減除」等節稅法。

永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，在2019年售屋者，需確認售屋所得適用房地合一稅新制或舊制，房屋若在2016年1月1日前取得，適用舊制，納入綜合所得稅申報財產交易所得，須在今年6月前完成申報；若適用新制，則課徵房地合一稅，須在所有權移轉登記次日起30日內申報，不是納入綜合所得中報稅。

請繼續往下閱讀...

▲▼售屋所得適用新制、舊制比較。（圖／永慶房屋提供）

▲▼出售房屋交易所得計算。（圖／永慶房屋提供）

陳俊宏指出，在2019年有售屋的民眾，善用「財產交易損失舉證」節稅法，若出售房屋的實際價格減去取得成本及移轉費用，計算出的財產交易所得較低，並能提供相關證明文件，就可以選擇按實際發生的價額申報。

若是在2019年購屋的納稅人，每月負擔的房貸利息也可扣除，但要注意的是，一定要向金融機構申辦購屋借款的當年度繳納利息單據正本才能認列扣除，私人借貸是無法列報扣除的。陳俊宏補充，每年扣除額上限為30萬元，但每一申報戶以一屋為限，且房屋為納稅義務人、配偶或受扶養親屬所有，並以當年實際支付的該項利息支出，減去儲蓄投資特別扣除額後的餘額，申報扣除。

至於去年有換屋的納稅人，報稅時可申請「重購自用住宅扣抵稅額」，但要確認適用新制還舊制，舊制之重購退稅小屋換大屋可全額退稅，但大屋換小屋則不能退稅；新制小屋換大屋可全額退稅，大屋換小屋則按買賣價格的比例退稅，但重購後5年內不能改作其他用途或再行移轉。

另外，若是參與包租代管的房東，享有所得稅優惠。若是將房屋出租給接受租金補貼的房客，每屋每月最高1萬元租金收入免稅外，自租可減免的必要耗損與費用，為租金收入43%，但透過縣市政府核准的租屋服務，將房子出租做居住、長期照顧服務等的社會住宅使用，則可減除的必要損耗及費用，提高到60%。

▲▼雙北市售屋財產交易所得標準(無購屋成本)。（圖／永慶房屋提供）

ET快訊
方志友網上神隱32天更新了！車內對話流出後「72字近況曝光」
八大行業解禁！縣市政府評估安全即可營業
快訊／今天+0！又見無新增確診　新冠肺炎維持440例
快訊／羅志祥調虎離山「早上就到台北了」！經紀公司證實：不開記
快訊／羅志祥今早已經抵台！回台北家中14天居家檢疫
健康急速惡化！「蛋黃哥」山豬遭經紀公司解約
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

面板雙虎4月營收出爐！　友達年減3.9%、群創年減1%

投資台灣三大案520前破兆元　經部：人力需求達1.2萬人

Richart、KOKO數位帳戶新推「未成年線上開戶」　學生也適用

台股收盤上漲58點　險守10900點關卡

高管滯留大陸留孕妻獨自產檢　台泥「母親節超級任務」幫送蛋糕表謝意

穩坐醫療通路王！杏一4月營收年增7.84%　再拓展中山醫大商場

別跟荷包過不去！買賣屋節稅4大招大公開

工研院發表「台灣首台醫療級呼吸器原型機」　預計10月底試量產10台呼吸器

無薪假家數創新高來到1047家！　勞動部：微型企業增加最多

400次咖啡帶動業績回溫　美食-KY第一季營業利益率超過3%

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

面板雙虎4月營收出爐！　友達年減3.9%、群創年減1%

投資台灣三大案520前破兆元　經部：人力需求達1.2萬人

Richart、KOKO數位帳戶新推「未成年線上開戶」　學生也適用

台股收盤上漲58點　險守10900點關卡

高管滯留大陸留孕妻獨自產檢　台泥「母親節超級任務」幫送蛋糕表謝意

穩坐醫療通路王！杏一4月營收年增7.84%　再拓展中山醫大商場

別跟荷包過不去！買賣屋節稅4大招大公開

工研院發表「台灣首台醫療級呼吸器原型機」　預計10月底試量產10台呼吸器

無薪假家數創新高來到1047家！　勞動部：微型企業增加最多

400次咖啡帶動業績回溫　美食-KY第一季營業利益率超過3%

現身校園學生笑迎！韓國瑜避談選黨主席　鄭照新：有人帶風向破壞藍團結

北美職業運動逐步開放　沒疫苗加州州長難樂觀

天花板傳出喵喵聲！男員工一掀開「2萌貓圓眼驚呆」：第三次了

天天開記者會累翻？陳時中暖回：不但不苦，還很高興！

面板雙虎4月營收出爐！　友達年減3.9%、群創年減1%

日本延長緊急事態　東京迪士尼持續閉園

快訊／台中公車撞輾電動機車！女騎士受困車底　傷重不治

看球賽禁止飲食！陳時中釋疑「是為了戴口罩」：今晚是試金石

台南安平區公所整合服務　全力協助民眾申領紓困金

五月感恩季！帶媽媽出遊不用飛日本　台版兼六園讓媽媽免費玩

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

財經熱門新聞

女教授蹲圖書館挖好股　300萬5年滾千萬

43歲才投資！女教授一招滾出千萬

只剩10萬人沒申請！　勞保局3萬元補貼已有102萬人領到

油價將創八年來最大漲幅！加滿油箱要多花100元「加油要快！」

28.8萬人搶辦勞工紓困貸款10萬元　8695人拿到、預計本周可突破萬人領到

109年Q1有線電視訂戶493萬慘破新低

下周油價預估出爐！汽、柴油至少漲1.9元「加油要快！」

近23萬人搶辦勞工紓困貸款10萬元！　勞動部教你這樣申辦最快

揭開央行金庫神秘面紗！　立委視察心得「像是好萊塢電影」

青年失業者也有3萬元可領　勞動部：就業滿3個月就可拿

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

公股銀行居家辦公爆發首樁詐騙案！　金管會證實業者損失近千萬

勞工10萬元紓困貸款QA懶人包看過來　月繳多少一次算給你看！

更多熱門

相關新聞

報稅成功了嗎？　兩招秒知道

報稅成功了嗎？　兩招秒知道

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，財政部鼓勵民眾在家網路報稅，但是許多首次「在家網路報稅」的民眾總是擔心，報稅有沒有成功，財政部小編今（5）日教民眾兩招，讓你馬上確認是否報稅完成。

必看！不需報稅也要申報孩子扶養

必看！不需報稅也要申報孩子扶養

疫期報稅在家網路申報　有機會拿大獎

疫期報稅在家網路申報　有機會拿大獎

報稅逾期申報需多繳逾期滯納金　計算方式一表看懂

報稅逾期申報需多繳逾期滯納金　計算方式一表看懂

銀行教戰今年4大報稅新制　小資族也能輕鬆省稅！

銀行教戰今年4大報稅新制　小資族也能輕鬆省稅！

關鍵字：

報稅所得稅房地合一稅節稅買賣屋申報

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

快訊／紀德艦海軍輪機官「酒後大戰」女士官

紀德艦性醜聞真相曝　輪機官酒後性侵

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面